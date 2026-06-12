Maíllo pide explicaciones a la Junta tras la dimisión del interventor general: "No es una polémica más"

El coordinador federal de IU y diputado electo de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Antonio Maíllo, en una atención a medios. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y diputado de Por Andalucía en el Parlamento, Antonio Maíllo, ha pedido explicaciones a la Junta tras conocerse este viernes la dimisión del interventor general del gobierno andaluz, Miguel Ángel Figueroa Teva.

"No es una polémica más. Necesita muchas explicaciones y tiene mucho que ver con el intervencionismo y la injerencia en ese cuerpo por parte del Gobierno de Moreno y con el intervencionismo en el servicio andaluz del SAS y el escándalo de los troceamientos de contratos para escapar precisamente al propio control de la intervención", ha destacado en un audio remitido por la coalición.

En este sentido, Maíllo ha subrayado la "opacidad" en la información de control contable de la Junta "para que no saliera nada que pudiera hacer daño en plena campaña".

Precisamente, tras el nombramiento de Figueroa en enero de 2025, Izquierda Unida vinculaba el relevo de su antecesora en el cargo, María Antonia González, con el hecho de que González estuviera al frente de la Intervención General cuando ésta "alertó en informes sobre posible fraude" en los contratos de emergencia del SAS. La Junta de Andalucía subrayaba que la dimisión se debía a "motivos personales"

"Tiene que dar muchas explicaciones sobre una polémica que no ha cesado en la intervención y que, precisamente, por tratarse de uno de los sectores más delicados de la Junta de Andalucía, requiere de una explicación política de la Consejería de Hacienda y, en último término, del propio presidente de la Junta de Andalucía", ha concluido Maíllo.

Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social han confirmado este viernes a Europa Press que la dimisión se ha producido esta semana alegando "motivos personales", y que fue aceptada por dicho departamento desde el primer momento.

Con anterioridad a su nombramiento como interventor general de la Junta, Miguel Ángel Figueroa trabajó en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en la etapa en la que la presidía Vicente Fernández, actualmente investigado en el marco de la presunta trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez, que supuestamente intentaba desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.