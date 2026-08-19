El PSOE-A exige explicaciones a Moreno por "no contratar a 250 bomberos del Infoca en máximo riesgo de incendios"

El secretario coordinador del área de Transición Ecológica Justa y Cambio Climático del PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro, en una intervención en el Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha reclamado "explicaciones inmediatas" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre "la falta de contratación" de más de 250 bomberos forestales en el dispositivo Infoca en plena temporada de máximo riesgo de incendios, al hilo de una reclamación del sindicato CCOO.

Asimismo, el partido ha pedido a la Junta que "despliegue ayudas urgentes" para las familias, explotaciones agrícolas y ganaderas y negocios dañados por los incendios de Niebla (Huelva) y de Los Gallardos (Almería).

En una nota remitida por la formación, el secretario coordinador del área de Transición Ecológica Justa y Cambio Climático del PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro, ha señalado que la ausencia de más de 250 efectivos en el operativo Infoca "no es una carencia menor". En esta línea, ha defendido que "se trata de profesionales imprescindibles para proteger nuestros montes, nuestros pueblos y la vida de los andaluces y las andaluzas ante el fuego".

Sánchez Haro ha compartido la "preocupación socialista" por la denuncia sindical de falta de bomberos forestales que "obliga a retirar a personal de las torres de vigilancia para cubrir otros puestos". En este sentido, ha reseñado que esta cuestión "reduce la capacidad del dispositivo especializado para detectar un incendio en sus primeros momentos, cuando todavía es posible evitar catástrofes como las ocurridas en Los Gallardos y en Niebla".

El también parlamentario socialista autonómico por Almería ha censurado que, "mientras los montes ardían en Almería, Huelva y Sevilla, Moreno Bonilla estaba de vacaciones y sólo apareció por el fuego de Niebla ocho días después de su inicio y exclusivamente para usar el terreno incendiado como un plató para grabarse videos destinados a sus redes sociales".

Sobre dicho vídeo en redes sociales, Sánchez Haro lo ha calificado como "una falta de respeto" a los profesionales que "se han jugado la vida trabajando sin descanso para frenar el fuego". "Los incendios no son un decorado, los vehículos de emergencia no son atrezo y el esfuerzo del Infoca no puede convertirse en propaganda personal para Moreno Bonilla", ha recalcado.

Desde el PSOE-A han asegurado que el presidente de la Junta de Andalucía "no puede marcharse otra vez de vacaciones y continuar desaparecido sin ofrecer explicaciones de qué ha ocurrido en el incendio de Niebla" y de "por qué se ha debilitado la vigilancia preventiva" ante el fuego.

"No puede volver a irse de vacaciones sin aprobar la ayuda urgente necesaria para las familias, los agricultores, los ganaderos, las empresas y los municipios afectados por los incendios de Los Gallardos y de Niebla", ha subrayado.

"Andalucía no necesita a un presidente que aparezca cuando llegan las cámaras y desaparezca cuando toca gestionar", ha remarcado a la vez que ha vuelto a exigir a Moreno que "ofrezca explicaciones, asuma responsabilidades y que ponga todos los recursos necesarios para proteger a nuestra tierra y a nuestra gente".