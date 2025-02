El PSOE exige explicaciones al PP en Granada al considerar que tiene un "grave problema" con la corrupción

GRANADA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha expresado este jueves su preocupación por los "escándalos de corrupción" que ha afirmado que "salpican a dos de los máximos dirigentes del PP" en la provincia en referencia a su presidente y a su secretario general, Francis Rodríguez y Jorge Saavedra, pidiéndoles explicaciones al considerar que su formación tiene un "grave problema" con este tema.

Estos casos afectarían, según ha mantenido el PSOE en una nota de prensa tras una comparecencia informativa de su secretaria de Organización en la provincia, Ana Muñoz, y su portavoz en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, a "distintos municipios de la provincia por el caso Marchelo de Alhendín y los supuestos amaños en procesos de la Policía Local que afectan a Granada capital y Albolote, así como a otros municipios, y que tienen de nexo de unión a Saavedra".

La secretaria de Organización del PSOE de Granada, Ana Muñoz, ha aseverado que el PP tiene un "grave problema" con la corrupción "como demuestran los hechos" y ha lamentado que, "ante dos casos que investiga la justicia, con amplia repercusión a nivel nacional, tanto Rodríguez como Saavedra den la callada por respuesta".

Muñoz ha lamentado que "Granada haya pasado, en apenas unos días, de estar en la alfombra roja a estar de nuevo en el ojo del huracán por presuntos casos de corrupción". "Francisco Rodríguez ha pasado de desfilar por ella a tropezar con la alfombra de los escándalos, y Jorge Saavedra de oír los flashes a los audios filtrados que revelan prácticas más que cuestionables".

"El silencio del PP es inaceptable. No pueden seguir escondiéndose ni limitándose a dejar pasar los días esperando que estos escándalos se diluyan solos. Exigimos respuestas y actuaciones contundentes, con independencia de la vía judicial, porque lo que está en juego es la honorabilidad de las instituciones", ha afirmado.

Así, ha recordado que el máximo responsable en la provincia y presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez ha dimitido como alcalde de Alhendín en un momento clave y coincidiendo sospechosamente con el inicio del juicio por el Caso Marchelo, el caso más grave de corrupción de la provincia, en la Audiencia.

"Se trata de una dimisión sin explicaciones. ¿Por qué se marcha justa ahora? ¿Trata de evitar que este caso le salpique a él o su partido? La ciudadanía no merece esta huida hacia delante sino respuestas porque si no parecerá lo que es. Una estrategia política para eludir responsabilidades políticas", ha considerado.

Así, Muñoz ha exigido que Rodríguez "rompa su silencio" y explique "con claridad su papel" en el caso Marchelo, así como los motivos por los que, "bajo su mandato en el Ayuntamiento de Alhendín, este dejó de ejercer la acusación particular en esta causa a pesar del perjuicio que supone para los vecinos".

También ha pedido a Jorge Saavedra y a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, a que "aparten de inmediato a cualquier responsable público que pueda tener algún tipo de implicación o responsabilidad", en referencia a los supuestos amaños de las oposiciones de la Policía Local.

"No pueden no hacer nada como han hecho este tiempo o como con el superintendente Avilés, al que han dejado que por sí mismo abandone su puesto. No pueden continuar como si no pasara nada. Nadie cree que ellos no supieran lo que ocurría", ha agregado Muñoz.

"El Ayuntamiento de Granada vuelve a estar bajo la lupa de la justicia. Volvemos a ver titulares que vinculan al PP con presuntas tramas corruptas y a vivir episodios oscuros, mientras quienes tienen la obligación moral y política de dar la cara se esconden. Granada no puede permitirse otro escándalo más", ha advertido.

Por su parte, el portavoz municipal Paco Cuenca ha pedido a la alcaldesa de Granada y a su primer teniente de alcalde, Jorge Saavedra, que pidan perdón a la ciudanía por "este escándalo, asuman sus responsabilidades políticas y den cuenta de todo lo que saben, así como el papel que Saavedra ha podido jugar, tal y como se desprenden de los audios, por el caso Multas".

"Es llamativo que una de las primeras decisiones que adoptó el PP al llegar al Ayuntamiento en 2023 fuera cambiar la composición del tribunal para situar a Avilés, que siempre ha trabajado bajo los mandatos del PP", ha indicado Cuenca.

Todo apunta, según el socialista, a que "presuntamente lo que hacen es intentar meter a los suyos para tratar de manipular cualquier procedimiento dentro del Ayuntamiento" y además ha considerado una "falta de respeto y de responsabilidad que ahora digan que el responsable de la Policía ha presentado su dimisión, ya que, de lo contrario, seguiría".

"Las tramas tienen cabecillas políticos y, que conozcamos ahora mismo, ya hay uno que aparece en los audios, como es Saavedra, que está tardando en dar explicaciones y en asumir responsabilidades", ha dicho para pedir a la alcaldesa de Granada a que mande ese material a la Fiscalía.