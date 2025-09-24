El PSOE exige al gobierno local del PP en Córdoba que prevea "la apertura" de patios de colegios para deportes y ocio

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha exigido este miércoles al gobierno local del PP "que planifique la apertura de los patios de los colegios para la práctica de deportes y ocio saludable, tal y como se comprometió en el Pleno, vía moción, hace ya dos años, para la apertura de dos patios de colegios en cada distrito".

Según ha informado el PSOE en una nota, para Moya, "la falta de instalaciones deportivas en los distintos barrios de la ciudad es una queja continua de las asociaciones vecinales, y las pocas que hay se encuentran en un estado lamentable, como las que podemos encontrar en el barrio de Moreras o en el Polígono del Granadal, que para que pasen a desbrozarlas o a limpiarlas tienen que pasar meses o años, y después de continuas denuncias vecinales".

La edil socialista ha recordado que son varias las ocasiones en las que la oposición le ha propuesto al equipo de gobierno la apertura de los patios de los centros educativos de la ciudad, y que el Gobierno municipal "acuerda para luego meter los papeles en un cajón, como sucedió con esta iniciativa hace dos años".

Moya ha explicado que "la apertura de al menos dos patios de centros públicos en cada distrito supondría la planificación de personal necesario y horarios acordados con la comunidad educativa, pero nunca será una inversión superior, por ejemplo, al patrocinio que este Ayuntamiento decide otorgar al Córdoba CF, con el que ha aumentado la financiación al equipo en más de 100.000 euros, llegando a un patrocinio de 544.500 euros, con el objetivo de promocionar la marca de ciudad".

La concejala del PSOE ha indicado que, "si hay dinero suficiente para financiar al Córdoba CF con más de medio millón de euros, y en las cuentas del presupuesto anual cada año se quedan sin gastar millones de ellos, tampoco debería ser difícil gestionar la puesta a disposición de nuestros menores de las pistas deportivas y patios de los centros públicos".

Todos los barrios "tienen centros educativos públicos con enormes patios que cierran a mediodía, o como mucho, albergan alguna actividad extraescolar, por lo que no utilizar esas instalaciones públicas ya equipadas es un despilfarro que no podemos permitirnos", ha concluido Moya.