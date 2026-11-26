Accidente.-Sanz asegura que "no han llegado tarde" al pacto propuesto por las víctimas de Adamuz: "No busquen polémica" - JOAQUÍN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE andaluz ha exigido este jueves al Gobierno andaluz que indemnice a las mujeres que fueron víctimas de los fallos en el cribado del cáncer de mama --2.317 pacientes según las cifras oficiales de la Junta--. "El daño lo han provocado ustedes. ¿No han pasado estas mujeres bastante ya? ¿Les van a hacer pasar por un calvario judicial porque no les da la gana reconocer su gestión criminal".

A esta acusación, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha contestado que su departamento está "resolviendo expedientes" y "ayudando a las víctimas". Preguntada la Consejería sobre este particular, especifican que las reclamaciones y las respuestas "requieren tiempo".

La parlamentaria socialista Ángeles Ferriz ha señalado al Gobierno andaluz como "culpable" de lo ocurrido con los fallos del cribado del cáncer de mama. "Debe dimitir por los quince muertos de Los Gallardos, los cribados y por las personas que mueren sin diagnóstico", le ha espetado Ferriz.

El vicepresidente primero y consejero ha acusado al PSOE de hacer un "uso partidista" de las víctimas. "No las respetan, porque no saben lo que estamos haciendo. Se están contestando las reclamaciones patrimoniales y resolviendo expedientes. Estamos ayudando a las víctimas". "Sólo saben destruir", ha lamentado Antonio Sanz.