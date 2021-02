El PSOE-A exige a Juanma Moreno que invierta el superávit de la Junta en contratar más profesionales sanitarios

CÓRDOBA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A en la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía, Jesús María Ruiz, ha exigido este martes al presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, "que invierta el superávit de la Junta de Andalucía en contratar a más profesionales y así evitar el colapso de la sanidad pública como consecuencia de la pandemia del coronavirus".

En este sentido y en rueda de prensa, Ruiz ha afirmado que es "inmoral" que el Gobierno andaluz de PP y Cs "alardee de un superávit de casi 1.000 millones de euros mientras en nuestra tierra han fallecido por el Covid-19 más de 6.000 personas", y ha señalado que "este es el gran error del Ejecutivo" de Moreno, "que ha antepuesto la cifra del superávit a la de las personas".

"La tercera ola del coronavirus ha superado a la segunda, y la segunda ya superó a la primera --ha señalado--, y esto podría haberse evitado, las consecuencias podrían haberse evitado porque hoy nuestros hospitales están colapsados, se han suspendido intervenciones quirúrgicas y se han habilitado capillas como UCI".

A todo ello, según Ruiz, hay que sumar que el estado de salud de los andaluces "está empeorando, con personas que llevan más de un año y medio en lista de espera para una operación", y ha recordado que "el pasado 14 de marzo de 2020 la Junta de Andalucía suspendió el decreto de garantías de plazo de respuesta quirúrgica y no lo ha vuelto a activar, desde entonces hay personas que conviven con una enfermedad en una situación límite, enfermos crónicos o pluripatológicos que no están siendo atendidos".

"Los hospitales están al borde del colapso, los profesionales de la sanidad están al límite, no pueden más, y ahora nos enfrentamos a una nueva incertidumbre con el anuncio, tarde, de Moreno sobre el uso de los hospitales privados, pero no sabemos cómo ni a través de qué procedimiento ni a qué coste", según ha lamentado.

En este sentido, ha asegurado que "el oscurantismo de la Junta a este respecto nos hace pensar, en el mejor de los casos, en que se trata de una nueva improvisación y, en el peor de los casos, nuestra sospecha es que están deteriorando la sanidad pública para beneficiar a la privada".

"El ejemplo más claro de la improvisación ha sido el procedimiento de la vacunación y tenemos serias sospechas de que Bidafarma está cometiendo muchos fallos y hay dudas sobre cómo se está manteniendo la cadena de frío", según ha criticado Ruiz, quien también ha reprochado a la Junta "que haya permitido que directivos que no están en primera línea se hayan vacunado, no de forma accidental, sino premeditadamente, y el Gobierno del PP está justificándolo y no lo está corrigiendo".

Por último, el parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba ha recordado que en dicha provincia "hay un 80 por ciento de municipios con algún tipo de restricción, lo que supone un perjuicio social y económico que no tiene parangón", y ha concluido que "todo ello es porque no se han puesto los recursos y no se ha aprendido la lección".