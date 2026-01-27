El PSOE exige a la Junta el centro de salud de la Ponderosa en Granada

Visita de concejales del PSOE de Granada al solar de la Ponderosa. - PSOE

GRANADA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha visitado este martes el solar conocido como la Ponderosa, junto a la plaza del antiguo Los Cármenes, que fue cedido hace años a la Junta para la construcción de un centro de salud.

Ruz lamenta que "no existe ni proyecto ni financiación" para este centro de salud y ha calificado de "insostenible" la situación sanitaria del distrito, cuyos vecinos "se ven obligados a desplazarse a las instalaciones de Traumatología".

Según ha expuesto, estas instalaciones no son las adecuadas para la atención primaria "y se encuentran dentro de un complejo hospitalario que ya está absolutamente colapsado y saturado de enfermos".

Por ello mantiene que "la construcción del centro de salud en la Ponderosa era y es una necesidad urgente que la Administración autonómica ha decidido ignorar".

Durante la visita, la portavoz socialista ha evidenciado que, tras años de espera, "la infraestructura ni está ni se la espera", al tiempo que ha criticado que" no exista ningún avance administrativo ni presupuestario, lo que demuestra -- ha dicho-- la falta de compromiso del Gobierno autonómico con la sanidad pública en la capital".

En contraposición a esta "parálisis", Ruz ha recordado que la única financiación sanitaria que está llegando a la ciudad proviene del Gobierno de España y ha puesto como ejemplo el futuro centro de salud de La Rosaleda, un proyecto que la alcaldesa Marifrán Carazo "presentó recientemente omitiendo que está financiado al cien por cien con fondos del Ejecutivo central", ha censurado.

En este contexto ha acusado a Carazo de mantener una "postura de sumisión" ante el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pues "prefiere callar y tapar la vergüenza de la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía antes que exigir lo que corresponde a los granadinos".

Ruz ha opinado que el estado actual del solar de la Ponderosa es "el mejor reflejo de la gestión de la sanidad pública por parte del Gobierno de Moreno Bonilla, un terreno vacío y abandonado porque el Partido Popular no estima necesario invertir en la salud de los granadinos".