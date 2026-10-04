El PSOE exige a la Junta que "deje de poner obstáculos" a la Universidad de Granada y actúe como su "aliada"

La parlamentaria socialista María Ángeles Prieto en el Parlamento andaluz. - PSOE

GRANADA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE de Granada Mª Ángeles Prieto ha exigido este domingo a la Junta de Andalucía que explique las razones por la que "ha dejado fuera" las cinco propuestas presentadas por la Universidad de Granada (UGR) a la convocatoria de Unidades de Excelencia e Investigación Competitiva del Sistema Andaluz del Conocimiento, una decisión que la propia UGR ha cuestionado, así como el "retraso" para impartir el Grado en Ingeniería de Tecnología Industrial y de Materiales.

"Granada no puede permitir que se desaproveche ni una sola oportunidad vinculada a la ciencia, la investigación y el conocimiento", ha considerado en una nota de prensa Prieto, que reclamará al Gobierno andaluz explicaciones sobre los criterios aplicados y sobre las medidas que piensa adoptar para "garantizar que la UGR pueda competir en igualdad de condiciones en las próximas convocatorias".

La socialista ha recordado que la Universidad de Granada cuenta con una trayectoria consolidada en programas nacionales e internacionales de excelencia y que la propia resolución de la Junta contempla incentivos de entre 1,2 y 1,5 millones de euros por proyecto para las estructuras seleccionadas.

En este sentido, Prieto reclamará a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación que explique qué va a hacer para reforzar la posición de la UGR en el mapa andaluz de excelencia investigadora y evitar que Granada pierda recursos y capacidad científica. Además, la socialista abordará también la situación del Grado en Ingeniería de Tecnología Industrial y de Materiales, una titulación especialmente vinculada al desarrollo de Ifmif-Dones y a las oportunidades industriales y de empleo de Granada que recibió un informe desfavorable de la ACCUA para su implantación este curso.

En este contexto, ha pedido al gobierno de Moreno que "se implique activamente" en el desarrollo de la UGR y refuerce tanto sus titulaciones como la investigación y la transferencia de conocimiento. "La Universidad de Granada tiene talento, capacidad investigadora y proyectos estratégicos. Lo que necesitamos es una Junta que esté a la altura y que entienda que apoyar a la UGR es apoyar el futuro de Granada", ha concluido Mª Ángeles Prieto.