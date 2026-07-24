PSOE exige a la Junta el "desbloqueo" de terrenos del entorno del Puerto de Motril (Granada)

El parlamentario andaluz del PSOE Paco Cuenca y el secretario general del PSOE de Motril, Paco Sánchez-Cantalejo. - PSOE

MOTRIL (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)

El parlamentario andaluz del PSOE Paco Cuenca ha exigido a la Junta de Andalucía el "desbloqueo" de los terrenos del entorno del Puerto de Motril (Granada) para favorecer su desarrollo, ante la "creciente" demanda de suelo para ubicar empresas en la zona y, a su vez, favorecer el desarrollo de esta infraestructura logística y de la comarca.

En la zona en cuestión junto al secretario general del PSOE de Motril, Paco Sánchez-Cantalejo; Cuenca ha señalado que el nuevo consejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, "ya tiene una primera faena y es decir, cómo y cuándo va a poner en marcha el más de medio millón de metros cuadrados que la Junta tiene parado en el Puerto de Motril".

"La dársena se está convirtiendo en una referencia en todo el Mediterráneo. Las inversiones del Gobierno de España en materia de tecnología y de seguridad, con puntos biométricos, la nueva comandancia de la Guardia Civil, la sitúan como uno de los puertos de referencia para la localización de empresas para la entrada y salida de mercancías y de personas", ha expuesto.

En ese contexto, el socialista ha indicado que el Grupo Parlamentario Socialista elevará una iniciativa al Parlamento andaluz para demandar al Gobierno andaluz "agilidad" al respecto y ha incidido en que existe una "enorme" demanda por parte de empresas para asentarse en el entorno del Puerto y en toda la comarca, aunque, a su juicio, hay un "problema".

"Desde hace prácticamente una década la Junta tiene paralizado el espacio, justo al borde del Puerto de Motril, que sería susceptible para que el tejido productivo viniera aquí y generara puestos de trabajo", ha dicho.

Por ello, Cuenca reclamado al titular de Fomento que "visite Motril y diga cuándo va a poner en marcha los suelos que la Junta tiene paralizados".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Motril, Francisco Sánchez-Cantalejo, se ha preguntado por qué el Gobierno de Juanma Moreno "no urbaniza los terrenos que ahora están llenos de juncos y cañaveras".

Con esa actitud, ha dicho, "está asfixiando el desarrollo de un Puerto en el que el Gobierno de España está invirtiendo para modernizar y mejorar la infraestructura y, sin embargo, las empresas no pueden seguir creando empleo porque los terrenos que son propiedad de la Junta no se desarrollan".