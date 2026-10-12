El PSOE exige "medidas urgentes" para mejorar la seguridad vial en la Carretera de la Sierra

La concejala del PSOE, Ana Muñoz. - PSOE GRANADA

GRANADA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha exigido este lunes 12 al equipo de Gobierno local una "intervención inmediata" de seguridad vial en la Carretera de la Sierra. La concejala socialista Ana Muñoz ha hecho suyas las críticas de residentes y comerciantes de la zona, quienes vienen alertando del "riesgo continuo que sufren los peatones al cruzar esta vía rápida de acceso a la capital".

Según ha concretado la formación en una nota, Muñoz ha trasladado el malestar de vecinos y comerciantes de la zona tras constatar que las peticiones enviadas por la Asociación de Vecinos al Consistorio continúan "sin recibir respuesta ni soluciones técnicas". Al respuesto, la edil ha puesto el foco en el tramo comprendido entre Cuatro Caminos y la Plaza Duque de Galatino, donde cuatro pasos de peatones carecen de semáforos o de elevación sobre el firme, "lo que está generando un auténtico peligro en el día a día de los peatones de la zona".

La socialista ha detallado que "estamos hablando de cuatro pasos neurálgicos que utilizan a diario cientos de vecinos para acceder a las paradas del autobús urbano o a los puntos de recogida de residuos". Para la edil, quien ha reiterado que la queja se ha planteado en "numerosas ocasiones" en la Junta Municipal de Distrito, "no es admisible que solo dispongan de una señal vertical en una calle donde la velocidad real de los vehículos supera con creces los 30 kilómetros por hora permitidos. Hablamos de una arteria de acceso a la autovía y a Cenes de la Vega donde los coches van notablemente a velocidades más altas".

En este contexto, la concejala ha subrayado la "gravedad" de la situación al indicar que en esta misma vía ya se produjo un accidente mortal a la altura de la calle El Charcón, donde una mujer perdió la vida tras ser arrollada en un paso peatonal. "No estamos ante un temor infundado, sino ante una realidad trágica. Todos los días presenciamos frenazos en seco y maniobras de esquiva, especialmente en las horas de escasa visibilidad como la noche o la primera hora de la mañana. No podemos esperar a que ocurra otra desgracia para que el gobierno local de Carazo reaccione", ha advertido.

Desde el PSOE han exigido la "transformación inmediata" de estos cuatro pasos en pasos elevados o la colocación de elementos disuasorios eficaces. "No pedimos nada fuera de lo común, pedimos proteger la vida de los vecinos. La seguridad de las personas tiene que estar por encima de cualquier excusa, y el Ayuntamiento no puede pretender dar por solucionado un problema grave limitándose a repintar el suelo", ha remarcado la concejala socialista.

Asimismo, Muñoz ha resaltado este problema de tráfico dentro de una situación generalizada de "falta de atención municipal" en el entorno de Carretera de la Sierra. La edil ha enumerado "deficiencias diarias en los servicios de limpieza, falta de reposición del arbolado en los alcorques vacíos y un claro deterioro de calles y plazas de la zona".

"Un claro reflejo de esta dejadez es la calle El Calar, donde en lugar de abordar un plan integral de asfaltado, el Ayuntamiento se limita a aplicar parches provisionales que se levantan a los pocos días. Este tipo de parches improvisados solo genera indignación entre los residentes, que ven cómo se descuida su barrio día tras día", ha concluido Ana Muñoz.