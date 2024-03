PSOE-A exige a Moreno afrontar ya "la insostenible" situación de la sanidad y cesar a Catalina García

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE-A, Jacinto Viedma, ha exigido este domingo al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que afronte ya la "insostenible" situación de la sanidad pública y que cese a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García.

Según la información trasladada por el PSOE-A, el Gobierno andaluz del PP tiene "más recursos que nunca, pero gestiona peor que nunca".

Viedma ha dicho que Moreno y su Gobierno tienen "una hoja de ruta perfectamente trazada y trabajada: destrozar la sanidad pública, primero, para luego justificar que hay que recurrir a la privada porque la que es de todos no da más de sí".

Tras indicar que el PSOE-A no va a permitir eso, Viedma ha dicho que si la cantidad de dinero público que se "destina a los conciertos con la sanidad privada se invirtiera donde se tiene que invertir, en la pública, ésta funcionaría muchísimo mejor".

"La sanidad pública vive en un caos, con numerosas dimisiones en el SAS; es una situación insostenible, y Moreno Bonilla debe tomar cartas en el asunto sin más dilación", según el dirigente socialista, para quien la consejera de Salud debe ser "cesada si no dimite antes".

"No puede permanecer más al frente de un departamento que no para de hundirse", ha señalado Viedma, quien ha señalado que el PSOE-A, con Juan Espadas y su gobierno alternativo, tiene claro cuáles son los puntos a reforzar "para reflotar a nuestra sanidad pública, que siempre ha sido nuestra joya de la corona y que quieren acabar con ella, y no lo vamos a permitir".

"Reforzar la atención primaria, recortar los plazos de atención y reducir listas de espera, ese es el camino", ha apuntado.

"COMPROMISO INDISCUTIBLE" DE SÁNCHEZ

De otro lado, Viedma ha defendido el "compromiso indiscutible" del Gobierno de Pedro Sánchez con Andalucía, porque "los números no mienten y ahí están".

"El Gobierno de España cumple con Andalucía", según ha sentenciado, apuntando que en los últimos cinco años, esta tierra ha recibido del Ejecutivo progresista de Pedro Sánchez "más inversiones en infraestructuras y más transferencias que nunca para sanidad, educación, dependencia, y más ayudas a las clases medias y trabajadoras que nunca".