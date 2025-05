PSOE-A exige a Moreno que "dé la cara" por la "nueva tomadura de pelo" ante el vínculo de Paradela con una multinacional

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE-A y secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "dé la cara" ante la "nueva tomadura de pelo" a los andaluces, dado que el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, "no ha explicado aún por qué lleva casi tres años de apoderado de una multinacional mientras ejerce de consejero en la Junta".

En un comunicado, ha recordado que "la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos es clara y sobradamente conocida", y ha señalado que esta norma establece que quienes ocupan estos puestos "deben ejercer sus funciones con dedicación exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño por sí o mediante sustitución o apoderamiento de cualquier otro cargo, puesto, representación, profesión o actividad mercantil, profesional o industrial, ya sea de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena, retribuido o no".

El PSOE-A ha registrado una pregunta en el Parlamento andaluz para que Paradela comparezca en el pleno de esta semana y ofrezca explicaciones sobre este asunto. En este sentido, el grupo socialista ha expresado su confianza en que la Mesa del Parlamento califique la iniciativa este mismo miércoles. "Si no lo hace, el presidente deberá regresar de inmediato a Andalucía y dar la cara, porque no se puede seguir confundiendo lo público con lo privado", han criticado, subrayando que "no todo vale".

Por último, el Grupo Socialista ha recordado que ya presentó una iniciativa parlamentaria para que, en línea con las recomendaciones de la Oficina Andaluza Antifraude, se implementaran protocolos de detección temprana de posibles conflictos de intereses. "Sin embargo, el PP-A, con Moreno a la cabeza, votó en contra", han lamentado.