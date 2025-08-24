PSOE-A exige a Moreno que "se ponga a trabajar" para corregir la "crítica" situación de la sanidad en las zonas costeras

SEVILLA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Institucional del PSOE-A, Daniel Pérez, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "se ponga a trabajar" para corregir la "crítica" situación de la sanidad andaluza en las zonas de costa andaluzas, que está siendo un "drama" sobre todo por "la falta de personal".

Así lo ha explicado Pérez, que ha denunciado en una nota que el Plan de Verano "no se ha cumplido". "No se ha hecho el refuerzo de la plantilla, por tanto, no hay personal suficiente para dar respuesta a las necesidades que hay de urgencia", ha subrayado.

En este contexto, ha reprochado al presidente del Ejecutivo andaluz que "mientras estaba desaparecido durante 20 días, los centros de salud estaban cerrados por las tardes y las urgencias de los centros hospitalarios desbordadas". Asimismo, Pérez ha destacado que tanto sindicatos como trabajadores sanitarios están diciendo que "todo lo que dijo el Gobierno del PP es mentira y que el plan de choque no existe".

Ante esta situación, el socialista ha hecho hincapié en que el verano, en las zonas de costa, requiere de un "refuerzo", y no ver cómo "se cierran zonas de urgencia y centros de salud". "Los pacientes que han ido a centros de salud y hospitales han comprobado cómo el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no ha funcionado, que no ha dado respuesta de forma eficiente y se han tirado largas horas esperando para ser atendidos", ha subrayado.

Por tanto, el secretario de Política Institucional del PSOE-A ha exigido a Moreno que "se ponga a trabajar" y que "cumpla con lo que dijo" y que el Plan de Verano "funcione".