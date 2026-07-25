PSOE-A exige a Moreno recursos para prevención de violencia machista pese al "negacionismo" en su pacto con Vox

Archivo - La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, en una foto de archivo. - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, ha denunciado este sábado el "dramático balance" que sitúa a Andalucía a la cabeza del país en crímenes machistas, concentrando casi un tercio de las víctimas mortales registradas en España, y ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, recursos públicos para prevención y coeducación, pese al "negacionismo" de esta lacra en su acuerdo con Vox.

"Nueve hombres han asesinado a nueve mujeres por violencia de género en Andalucía en lo que va de año. Nueve vidas arrebatadas, nueve familias completamente destrozadas", ha advertido la dirigente socialista, alertando de una cifra "insoportable para una sociedad democrática".

Manzano ha denunciado el "peaje político que Moreno Bonilla ha decidido pagar a Vox al borrar por completo la violencia machista del acuerdo de gobierno": "Han firmado un acuerdo, un pacto político de 150 medidas, en las que no aparece ni una sola vez la violencia machista. Ni un solo compromiso, ni una sola medida específica, ni siquiera se la nombra".

"Y esto no es un olvido, este es el precio político que Moreno Bonilla ha decidido pagar para mantenerse en el poder", ha denunciado.

En este sentido, la responsable de Igualdad ha señalado "la complicidad" del presidente andaluz "con las posiciones ultras, criticando que haya aceptado e impulsado un retroceso histórico para los derechos de las mujeres".

"Es negacionismo puro y duro del Partido Popular porque ha aceptado y rubricado este despropósito", según Manzano, para quien Moreno "no puede condenar la violencia machista por las mañanas y gobernar por las tardes con un partido que niega la existencia de esta violencia".

Manzano ha reclamado actuaciones urgentes para frenar la desprotección de las mujeres y aumentar la inversión en mecanismos de salvaguarda. "Exigimos reforzar la protección y la prevención, y poner encima de la mesa más recursos públicos para poder cumplir con estos dos objetivos", ha dicho.

También ha demandado mejorar la coordinación institucional y sobre todo insistir "en la coeducación, porque es la herramienta más eficaz para acabar con el machismo desde raíz".

"Mientras algunos quieren borrar de las leyes y del lenguaje la violencia de género, nosotras desde el Partido Socialista la vamos a seguir nombrando y sobre todo combatiéndola, porque negar la violencia machista no salva vidas, sino todo lo contrario, las desprotege más aún y las pone en riesgo", ha señalado.