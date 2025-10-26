El PSOE exige "no seguir desmantelando" los servicios sanitarios del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén)

Imagen de la marcha de la Plataforma de alcaldes y alcaldesas de la provincia de Jaén. - PSOE DE ANDALUCÍA

JAÉN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén solicitará en el próximo pleno de la Diputación Provincial de Jaén a la Junta de Andalucía que trabaje para "no seguir desmantelando" los servicios sanitarios del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.

Así lo ha emitido la formación en una nota, en la que han anunciado que instarán a la Junta a que "cuanto antes" recuperen y refuercen las especialidades "perdidas y deficitarias" en el Hospital de Andújar, y en especial y "con carácter urgente", que recupere el servicio de Urgencias con médicos especialistas.

La portavoz socialista, Pilar Parra, ha subrayado que el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar es "uno de los grandes perjudicados de la nefasta política sanitaria de la Junta de Andalucía", agravada por una "gestión deficiente" del propio centro.

Así, la formación ha exigido a la Junta que dote del personal necesario a la Unidad Materno-Infantil para "su puesta en marcha de inmediato", al igual que ha instado a la Consejería de Sanidad a que amplíe la cartera de especialidades de Oncología, Alergología, Neurología y Hemodiálisis.

En este sentido, Parra ha concretado que mientras se "reduce el número de profesionales médicos", se "incrementan los puestos directivos e intermedios". En concreto, la portavoz ha indicado que se han creado "dos nuevas subdirecciones, una médica y otra de enfermería", y se han ampliado el número de supervisores de enfermería, incluido uno para el área Materno-infantil, que "aún no se encuentra abierta ni cuenta con el personal asignado".

Por ello, el grupo socialista ha pedido el cese de la directora gerente del Hospital Alto Guadalquivir, Lucrecia Sánchez, por su "manifiesta incompetencia" en la gestión del centro, y la dimisión de la delegada territorial de sanidad, Elena González, "por su complicidad".

Por último, el PSOE de Jaén ha mostrado su apoyo a los profesionales sanitarios, sindicatos y alcaldes y alcaldesas unidos por la defensa de la sanidad pública y del Hospital Alto Guadalquivir.