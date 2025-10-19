PSOE exige un plan de infraestructuras para la UCO en los presupuestos de 2026 y critica "la falta de inversión"

Archivo - El portavoz del PSOE-A en la Comisión de Universidad, Investigación e Innovación del Parlamento andaluz, Antonio Ruiz Sánchez, en la sede del PSOE de Córdoba. Imagen de archivo. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por el PSOE por Córdoba Antonio Ruiz Sánchez ha instado al consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, a defender que los Presupuestos de la Junta para 2026 incluyan un plan de infraestructuras que permita a la Universidad de Córdoba (UCO) "afrontar las obras pendientes y avanzar en la modernización de sus campus". Además, ha denunciado la "falta de inversión", a pesar de tratarse de unos "presupuestos récord".

Así lo ha expresado Ruiz Sánchez en una nota, en la que ha advertido de que "sin una financiación autonómica suficiente no podrán culminarse actuaciones clave como la Facultad de Filosofía y Letras --incluida la solución transitoria en Manríquez--, la intervención en La Trinidad, el nuevo edificio del Vial Norte para Ciencias del Trabajo o la modernización integral del campus de Rabanales, que incluye viales, saneamiento e iluminación eficiente, y cuyas primeras fases ya están en marcha". También ha hecho hincapié en que "siguen pendientes intervenciones en la antigua Zona Militar de la Compañía y mejoras en espacios docentes y residenciales, como el Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción".

Según el diputado socialista, el "paradigma" del sistema universitario andaluz, que a su juicio, "está virando con el Gobierno de Juanma Moreno hacia un mayor protagonismo de las universidades privadas, un cambio que se aprecia especialmente en materia de infraestructuras".

"En Málaga, las nuevas universidades privadas inauguran edificios modernos y eficientes en tiempo récord, construidos en terrenos públicos cedidos por el Ayuntamiento, gobernado por el PP. Son infraestructuras vanguardistas, pero solo accesibles para estudiantes de familias con mayores recursos. Mientras tanto, muchas obras previstas en las universidades públicas siguen paralizadas por falta de presupuesto, y numerosos edificios mantienen dotaciones obsoletas, más propias de los años ochenta que del siglo XXI", ha denunciado.

Ruiz Sánchez ha advertido además de que el plan de infraestructuras universitarias "ha quedado a medio camino esta legislatura". De este modo, ha subrayado que "la Junta aprobó 165 millones de euros para el periodo 2020-2023, mientras que el actual plan se reduce a 80 millones para repartir entre las diez universidades públicas andaluzas durante los próximos cuatro años, una cifra que resulta claramente insuficiente".

"La universidad pública no está entre las prioridades del Gobierno de Moreno", ha afirmado, apuntando que este hecho quedó reflejado en los Presupuestos del año pasado. "Mientras el presupuesto global de la Junta creció un 4,4%, la partida destinada a universidad apenas aumentó un 2,38%. Confiamos en que en los próximos Presupuestos la inversión en universidad e investigación crezca por encima de la media", ha subrayado.

El Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía se ha comprometido a volver a presentar una enmienda a los Presupuestos para incorporar una partida adicional destinada a la UCO, en caso de que el proyecto de ley no contemple dicho incremento.

"Estamos desaprovechando una coyuntura excepcional para modernizar los campus públicos", ha advertido, al tiempo que ha incidido en que "con presupuestos récord y un contexto de crecimiento económico, la prioridad debería ser rehabilitar y crear infraestructuras". "Sin embargo, el Gobierno del PP centra sus esfuerzos en la expansión del sector privado, con cinco nuevas universidades privadas autorizadas en apenas tres años. Si no corregimos el rumbo, lo lamentaremos, como ya ocurre con la situación de la sanidad pública", ha advertido.