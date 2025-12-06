El PSOE exige un "plan urgente" de reparaciones en la calzada de zonas comerciales de Córdoba por Navidad

A concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal, en rueda de prensa - PSOE EN EL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reclamado al gobierno local un "plan urgente" de reparación de la calzada en las zonas comerciales de todas las barriadas de Córdoba ante la llegada de la Navidad para "solventar las múltiples deficiencias en el acerado y zonas peatonales".

"Desde el PSOE instamos a que se haga una valoración en toda la ciudad de los desperfectos que son urgentes, tanto en el centro como en zonas como La Viñuela, Antonio Maura o Almogávares, que necesitan de una revisión constante en el acerado por la gran afluencia de peatones diarios", ha expuesto la edil en un comunicado.

Bernal ha comentado que una de las zonas que tiene una especial afluencia durante el periodo navideño es el centro histórico y las zonas comerciales alrededor de la Plaza de Las Tendillas, como Gondomar, Cruz Conde, Gran Capitán, calles que, como ha señalado, "necesitan de un mantenimiento constante en su acerado".

"Una de las zonas donde el pavimento se encuentra especialmente deteriorado son las calles que conforman la subida desde la Mezquita-Catedral hasta la Plaza de Las Tendillas: la calle Jesús y María, Ángel de Saavedra y Blanco Belmonte, que presentan un pavimento agrietado y hundido en numerosos puntos, lo que supone un riesgo para el tránsito peatonal en una localización muy frecuentada por turistas", ha detallado la concejala, que ha puesto como ejemplo el hundimiento de losas a la altura del número 1 de la calle Blanco Belmonte donde se estrecha el espacio.

Bernal ha referido que los vecinos han reclamado en numerosas ocasiones la reparación urgente del suelo de zona referida anteriormente, sobre todo después de las obras recientes de la calle Jesús y María, donde ha habido maquinaria muy pesada, al tiempo que reclaman que la forma de reparación sea "con elementos definitivos del enlosado en lugar de parches de alquitrán".