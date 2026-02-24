El PSOE exige al PP que "se siente a negociar" los presupuestos de la Diputación de Córdoba "aunque ya vaya tarde"

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales (segundo por la izda.), en el Pleno de la Diputación. - PSOE

CÓRDOBA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha exigido este martes al PP que "se siente a negociar" los presupuestos de la Diputación "aunque ya vaya tarde", ha asegurando que "no vamos a aceptar ningún recorte en la financiación de los ayuntamientos, ni tampoco un Plan 'Diputación Invierte' limitado a diez millones de euros mediante una modificación de crédito", todo ello "mientras el equipo de Gobierno de Salvador Fuentes ni siquiera se sienta a negociar" las cuentas provinciales.

Según ha informado el PSOE en una nota, Morales, además, ha señalado que "la Diputación cuenta este año con casi 50 millones de euros más de presupuesto, gracias principalmente a la mayor aportación procedente del Gobierno de España", por lo que considera "incomprensible e injustificable" que, "en un contexto de mayores ingresos, el PP plantee recortes a los municipios en lugar de reforzar su financiación".

Los socialistas han subrayado que "la única reunión mantenida con el presidente, Salvador Fuentes, tuvo lugar en el mes de enero", un encuentro en el que el Grupo Socialista "entregó un documento completo con propuestas para mejorar las cuentas de 2026. Sin embargo, sin escuchar ni incorporar ninguna de estas iniciativas, el presidente incluyó el Presupuesto en el orden del día de la Comisión de Hacienda".

El resultado, ha señalado Morales, "fue el rechazo no sólo del PSOE, sino del conjunto de los grupos políticos de la Corporación, que manifestaron públicamente su oposición a unas cuentas que finalmente ni siquiera pudieron votarse al ser retiradas 'in situ' del orden del día de la comisión".

Asimismo, el PSOE ha criticado que "ya en el mes de diciembre se entregase un borrador de presupuesto sin negociación previa y con recortes en la financiación destinada a los ayuntamientos", lo que evidencia, a su juicio, "falta de voluntad de diálogo y de respeto institucional".

PROPUESTAS

Ante esta situación, el Grupo Socialista ha hecho públicas "las propuestas presentadas en enero", entre las que se encuentra "el refuerzo del Plan 'Diputación Invierte' como eje de la autonomía municipal, con una dotación mínima de 18 millones de euros ampliables hasta 22 o 23 millones con remanentes, garantizando la libertad de los ayuntamientos para decidir el destino de los fondos".

También plantean "asegurar la sostenibilidad financiera de las empresas públicas provinciales Emproacsa y Epremasa mediante una aportación extraordinaria de 3,5 millones de euros para cada una, evitando subidas de tarifas y rechazando cualquier fórmula de cofinanciación obligatoria que traslade el coste a los municipios o a las familias".

El PSOE propone, igualmente, "mantener y reforzar convocatorias propias en Memoria Democrática, Igualdad y Medio Ambiente; impulsar convocatorias de concurrencia competitiva para colectivos sociales, culturales y deportivos; y garantizar el cumplimiento de mociones y declaraciones institucionales aprobadas por el Pleno".

Entre otras medidas, los socialistas reclaman "mantener los convenios con la Universidad de Córdoba al menos en el nivel económico de 2025, hacer efectivo el apoyo al taxi rural, recuperar el respaldo a la Asociación de Donantes de Sangre de Córdoba y reforzar la colaboración con el tejido comercial provincial".

En materia de desarrollo económico, el Grupo Socialista apuesta por "recuperar una convocatoria específica para ayuntamientos a través de Iprodeco y aumentar la cuantía de las convocatorias destinadas a municipios en el Patronato Provincial de Turismo y en la Agencia Provincial de la Energía".

"Lo que no puede hacer el PP es lamentarse de no sacar adelante sus cuentas mientras se niega a negociar. Con más recursos que nunca, lo responsable es sentarse, dialogar y aprobar un presupuesto útil para los ayuntamientos y para el conjunto de la provincia", ha concluido Esteban Morales.