PSOE exige soluciones al "déficit" de médicos intensivistas y Salud dice que "el problema son las bajas"

SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria socialista Ángeles Férriz ha exigido a la Junta de Andalucía que ponga recursos encima de la mesa para paliar el déficit de médicos intensivistas en el Hospital de Jaén, donde los propios médicos han denunciado que "no hay personal suficiente para atender las necesidades de una unidad tan sensible como la UCI", un problema que la propia consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha reconocido y del que ha dicho que viene motivado por "las bajas".

En la Comisión de Salud, la parlamentaria socialista ha indicado que son los propios médicos los que dicen que "es imposible cubrir las guardias médicas" y que "incluso ese déficit está afectando a las UCI de Andújar, Úbeda y Linares", ello a pesar de que la situación se ha vuelto "especialmente grave desde el pasado verano" y que desde entonces la Dirección del Centro ha demostrado su "inoperancia" para atajarlo.

Ha señalado que no es de recibo que haya "sólo una persona haciendo guardia para atender a 18 pacientes en la UCI, además de las llamadas y los ingresos", y que en ese contexto "no es normal que la Junta diga que no hay déficit y que la ratio de médicos está por encima de Andalucía".

Y es que según la consejera, la ratio de intensivistas en la UCI del Hospital de Jaén es "del 8,07 y está por encima de la media andaluza que es del 7,44 por ciento". Dicho esto, García ha reconocido que "hay un problema", que se está intentando solventando solucionar con el auxilio de médicos de otras provincias como es el caso de Granada y Córdoba.

En este punto, la consejera ha dicho que el problema, a pesar de tener una plantilla por encima de la media, se encuentra en las bajas. "Tenemos cuatro bajas por riesgo de embarazo, una por permiso de paternidad y otra prevista de larga duración", ha apuntado la consejera.

"Tenemos un problema porque existe un déficit de profesionales, es que no hay más médicos", ha dicho García en su respuesta a la pregunta formulada por el PSOE. Ha añadido que no es el Gobierno andaluz el que está castigando a la provincia sino que han sido los anteriores gobiernos del PSOE los que "la han castigado durante muchos años, de tal manera que la fuga de profesionales era de Jaén para otras provincias".

"Nuestra responsabilidad es solucionar el problema, pero la herencia es de ustedes por maltratar a una provincia, por no darle el desarrollo profesional que necesitaban los profesionales", ha afirmado García, al tiempo que ha asegurado que los profesionales "a empezado a querer quedarse en Jaén, a querer quedarse en su provincia donde se forman y donde trabajan".

Férriz ha subrayado que lo que ocurre con los médicos intensivistas "no es un caso aislado" y que en Jaén "llueve sobre mojado", ya que en el Hospital apenas hay uno o dos neurólogos para toda la provincia y el Satse ya denunció un caso de una enfermera atendiendo a 49 pacientes en el Materno-Infantil.

A esto le ha añadido que el Hospital de Cazorla "se abre y tres años después no tiene hospitalizaciones ni urgencias". Ha añadido que "no es casual el desmantelamiento del Hospital de Andújar, que haya problemas en el Hospital de la Sierra de Segura y que los propios alcaldes de esa comarca denuncien la situación de la atención primaria, porque no hay pediatras y han cerrado consultorios por las mañanas".

También ha afeado a la consejera que lleve una docena de ceses o dimisiones de alto cargos, incluyendo el hecho de que lleven ya tres gerentes del Complejo Hospitalario. "Habrá que explicar por qué esa gente se va. A lo mejor es que no quieren compartir esa hoja de ruta de deterioro y destrozo. Nosotros creemos que a lo mejor los que deberían irse no son los gerentes de los hospitales, sino quienes se han propuesto destrozar la sanidad pública como están haciendo ustedes", ha concluido la parlamentaria socialista.