PSOE exigirá a la Junta con una moción, medidas y ayudas para desarrollar el riego en la presa de Siles (Jaén)

Visita a la presa de Siles - PSOE

JAÉN 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE va a instar a la Junta de Andalucía a que ponga en marcha medidas y ayudas dirigidas a las comunidades de regantes de la Presa de Siles (Jaén) "para que desarrollen sus sistemas de riego".

De igual modo, pedirá a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que "agilice los trámites para resolver definitivamente el procedimiento de concesión de riego", una vez que ya ha comunicado a las siete comunidades el informe técnico favorable sobre la superficie regable.

En una moción que se va a debatir este martes en el pleno de Diputación de Jaén, el PSOE también pide que se reconozca el trabajo realizado por la CHG a la hora de culminar un procedimiento complejo para garantizar el aprovechamiento de los recursos hídricos del embalse. También se destacan las inversiones y actuaciones que el Gobierno de España está realizando en materia hidráulica en la provincia de Jaén.

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Jaén y diputada provincial, Isabel Uceda, que ha visitado la presa acompañada por responsables socialistas de la comarca, ha defendido que "de nuevo un Gobierno socialista ha impulsado un proyecto estratégico para la Sierra de Segura", con una CHG que "ha dictado informe favorable para la concesión del uso de agua para riego, tras años de parálisis de Gobiernos del PP".

"Esto es un hito histórico que va a traer más competitividad para este olivar, más empleo y más desarrollo para la comarca", ha dicho la dirigente socialista.

Uceda ha reprochado las "mentiras" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "dijo que haría las conducciones de la presa y ocho años después, no hay nada de nada".

"Pedimos al PP y a Moreno Bonilla que dejen de mentir a los vecinos y vecinas y que, si de verdad quieren trabajar por la Sierra, convoquen ya ayudas para el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas que necesitan estos agricultores y agricultoras", ha afirmado Ucesa.

La responsable socialista ha compartido la satisfacción de de las siete comunidades de regantes "que ven más cerca el uso del agua para regadío", al tiempo que ha valorado el "apoyo incondicional" a la comarca que están demostrando administraciones como el Gobierno de España o la Diputación, esta última con proyectos como el Centro de Innovación Territorial.

Por su parte, el alcalde de Orcera, Juan Francisco Fernández, ha trasladado su agradecimiento a la CHG por la culminación de estas concesiones de riego que estaban esperando los agricultores de la comarca y que llegan "a pesar de que alguna gente, alguna asociación agraria, ha puesto palos en las ruedas".

Fernández ha incidido en que Juanma Moreno visitó la presa hace ocho años para decir que "en una semana iba a estar regando la gente de la Sierra, pero finalmente ha sido el PSOE el que ha hecho esto realidad, para que el agua de la presa no sea agua estancada" y se puede utilizar para el regadío.