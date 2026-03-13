El PSOE expresa su satisfacción por el pase de Granada 2031 y destaca el potencial de la candidatura

Archivo - Juanjo Ibáñez, del PSOE de Granada. - PSOE - Archivo

GRANADA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha expresado su "inmensa satisfacción" por el pase de la candidatura granadina a la Capitalidad Cultural de 2031 a la siguiente fase, "una constatación de la solidez del proyecto presentado y de todos sus creadores, por lo que ha felicitado a toda la ciudadanía por este éxito compartido".

El secretario de Cultura del PSOE de Granada, Juanjo Ibáñez, ha señalado que este primer hito confirma que Granada cuenta con una "candidatura sólida y con un enorme potencial, fruto de los consensos alcanzados y un gran trabajo colectivo de las instituciones, la Universidad de Granada, el sector cultural, los agentes sociales y económicos y la sociedad granadina en su conjunto, sin olvidar al equipo técnico con Pilar Tassara a la cabeza".

"La fortaleza de la cultura granadina y la unidad con la que se ha trabajado en torno a ella es sin duda el mejor aval para una candidatura que va a continuar dando pasos para alcanzar esta meta europea", ha subrayado el socialista.