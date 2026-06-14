El PSOE de Fuerte del Rey (Jaén) nombra como nueva secretaria general a Paqui Peinado

Asamblea del PSOE de Fuerte del Rey en la que ha relevado a Manuel Melguizo por Paqui Peinado. - PSOE DE FUERTE DEL REY

FUERTE DEL REY (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Fuerte del Rey (Jaén) ha nombrado como nueva secretaria general a Paqui Peinado tras la celebración de una Asamblea en la que ha relevado a Manuel Melguizo y se ha renovado la Comisión Ejecutiva Local. Así, Peinado afronta esta nueva responsabilidad "con toda la ilusión del mundo y con muchas ganas de trabajar en una Agrupación que es el referente político de Fuerte del Rey y que va a seguir reforzándose en los próximos meses para mantener vivo su proyecto de futuro".

"Vamos a continuar la labor de Manuel Melguizo, dinamizando la agrupación, abriendo nuevos espacios de participación y acercándonos aún más a las asociaciones y colectivos del pueblo. Nuestro objetivo es estar pegados a la calle, conocer de primera mano las preocupaciones y demandas de nuestro pueblo y poder dar así las mejores respuestas y soluciones a los problemas", ha argumentodo, según ha precisado la formación en una nota.

En esta línea, Peinado ha indicado que "es fundamental engrasar la maquinaria del partido a un año de las elecciones municipales", donde Fuerte del Rey "se juega seguir mirando al futuro con un Ayuntamiento que está realizando una buena gestión y que está desarrollando un proyecto ambicioso para mejorar la vida de la gente y ampliar las oportunidades de vivir en nuestro pueblo".

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Jaén, Víctor Torres, que asistió a la Asamblea, ha valorado el "excelente trabajo" de la alcaldesa y de su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento, que está permitiendo a Fuerte del Rey "seguir creciendo y avanzando".

"El mejor proyecto de futuro para Fuerte del Rey es el que representa el PSOE y, por tanto, la nueva secretaria general y la nueva Ejecutiva tienen la misión de fortalecerlo para revalidar la confianza mayoritaria de los vecinos y vecinas de este municipio", ha apostillado.