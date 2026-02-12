PSOE-A garantiza colaboración para reconstruir Andalucía tras el temporal y Moreno pide "sensatez y no perder la unidad"

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha trasladado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que el PSOE-A está a su disposición y de los andaluces para contribuir a la "recuperación" que necesita Andalucía ante los daños ocasionados por la sucesión de borrascas que han pasado por la comunidad autónoma desde el pasado mes de enero, un ofrecimiento tras el que el también líder del PP andaluz "ha recogido el guante" y ha apelado a mantener la "sensatez" y la "unidad" en este contexto.

Ha ocurrido en el transcurso de la primera sesión de control al Gobierno andaluz del año 2026 en el Pleno del Parlamento, y al hilo de dicho tren de borrascas que ha ocasionado numerosos desperfectos en Andalucía, que debe atravesar ahora una fase de recuperación, como han venido a coincidir tanto la también vicesecretaria general del PSOE-A como el presidente de la Junta en su habitual debate de estas sesiones, que en esta ocasión ha estado marcado por un tono más conciliador entre ambos, de acercar posturas ante la "tragedia" del temporal.

Así, María Márquez, que ha comenzado su intervención recordando otras "cosas malas" que han pasado en Andalucía desde finales del año pasado, como el "terror" del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), con 46 fallecidos, ha trasladado a Moreno que, como presidente de la Junta, "le toca arremangarse para que Andalucía se recupere cuanto antes", pero ha querido trasladarle "con toda la claridad" el mensaje de que "cuenta con los socialistas andaluces, y donde estamos representados en las instituciones, para acompañarlo en la recuperación que merece y que necesita Andalucía de manera urgente".

En esa línea, ha remarcado que "el Gobierno de España ya se ha puesto a su disposición, con los recursos que sean necesarios y con la mayor rapidez posible", y ha valorado así lo que se conoce popularmente como declaración de "zona catastrófica" para los territorios andaluces dañados por el temporal que el pasado martes aprobó el Consejo de Ministros.

Por su parte, Juanma Moreno ha reivindicado su "lealtad institucional" y ha defendido que, "cuando hay una tragedia, tenemos que meter el hombro todas las administraciones", y "los ciudadanos lo que nos piden en momentos trágicos como los que hemos vivido recientemente y seguimos viviendo, es que no hagamos bronca política, que no nos tiremos los trastos a la cabeza".

Por eso, el presidente de la Junta ha dicho que recogía "el guante" del ofrecimiento del PSOE-A a través de su vicesecretaria general, así como ha apelado a la cooperación y colaboración entre administraciones, "sin reproches y trabajando codo a codo" entre ellas, así como a que "no perdamos la unidad".

Moreno ha abogado por que "esta situación que estamos viviendo como consecuencia de una tragedia nos sirva para aprender, para empujar todos en la misma dirección, para que sepamos diferenciar lo importante de lo que no es importante, y ahora lo importante son las personas que están sufriendo", ha añadido antes de expresar su deseo también de que "dure" el "punto de sensatez" que ha apreciado en la intervención de la portavoz socialista, "porque al final es sensatez lo que nos piden los ciudadanos", para "anteponer" sus problemas "a cualquier otra diferencia política", según ha añadido el presidente.

