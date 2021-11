PSOE-A: El Gobierno de Moreno ha demostrado con el Presupuesto de 2022 su "agotamiento" y busca convocar elecciones

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha considerado este miércoles que el Gobierno de Juanma Moreno ha demostrado con los Presupuestos de la comunidad para 2022 "su agotamiento" y que sólo está buscando una "excusa para convocar elecciones". Ha insistido en que si el Ejecutivo no atiende sus propuestas para el Presupuesto, presentará enmienda a la totalidad al proyecto de ley.

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento, la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, después de que los consejeros de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, y de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, hayan entregado a la presidenta de la Cámara autonómica, Marta Bosquet, el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2022.

"Si las propuestas socialistas que tiene sobre la mesa de Moreno Bonilla desde el 1 de octubre no están en el presupuesto que han presentado, presentaremos enmienda a la totalidad", ha sentenciado Férriz, quien ha apuntado que "dos no negocian si uno no quiere" y el Ejecutivo andaluz "no tiene intención" de negociar las cuentas de 2022, "y por eso no se sientan con nosotros".

Asimismo, ha recordado que el PP-A ya ha pactado tres presupuestos andaluz con Vox y se ha preguntado "por qué no con el PSOE-A". Ha recalcado que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, hizo "una oferta sincera y seria de negociación del presupuesto, no para ganar un relato". "Es 3 de noviembre y sorprende que desde 1 de octubre no tengan tiempo para valorar las propuestas del PSOE, lo que es un desprecio y una falta de respeto", según Férriz, quien ha insistido en que las "propuestas socialistas siguen sobre la mesa, y si hemos esperado un mes y tres días, no importa esperar 15 días más".

En cualquier caso, la portavoz socialista ha señalado que los datos que se han conocido hoy sobre el aumento del paro en Andalucía en octubre mientras descendió en España "pinchan el globo del triunfalismo de los Presupuestos que nos presentó Moreno la semana pasada" en el debate sobre el estado de la comunidad.

A su juicio, con la actitud que ha mantenido el PP-A, "se pierda la oportunidad única de tener unos presupuestos anclados en la realidad de Andalucía y no en esa Andalucía que sólo existe en la imaginación de Moreno y que se deshace como un azucarillo cuando se ven los datos del aumento del empleo o de las empresas salen de esta comunidad y que los servicios públicos están bajo mínimos".

Para Férriz, "hubiera sido más útil e inteligente que Moreno hubiese hecho unos presupuestos que huyeran de la soberbia y que hubiera atendido la mano tendida que le hizo el PSOE-A para hacer un ejercicio serio y riguroso entre todos". Ha recalcado que las propuestas del PSOE-A han sido "despreciadas" y no escuchadas ni valoradas.

A expensas de analizar con detalle el presupuesto, según la portavoz socialistas, "con lo que sabemos hasta ahora, podemos decir que el Gobierno andaluz ha perdido oportunidad única", como era entenderse con el principal partido de la oposición para plantear juntos algo real para esta tierra. "La principal fortaleza del presupuesto es la propaganda, que se debilita con algo tan simple con los datos del paro conocidos hoy", según ha apuntado.

Ha insistido en que "el triunfalismo y la autocomplacencia sólo demuestran la incapacidad de este Gobierno, la incapacidad de gestión y la falta de compromiso, y una dificultad para escuchar y entender necesidades de Andalucía"

A su entender, estamos antes el "agotamiento de un Gobierno que está buscando más una excusa para convocar elecciones que otra cosa, porque es evidente que no ha sabido resolver los principales problemas de Andalucía".