La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, este sábado. - PSOE

BAENA (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha reivindicado este sábado la política "de protección de las pensiones" impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, apuntando que "las pensiones han subido de media 490 euros", mientras que las pensiones no contributivas en Andalucía "han subido de media sólo 5,55 céntimos" desde 2018, con Juanma Moreno al frente de la Junta.

Márquez ha participado en Baena (Córdoba) en un encuentro con pensionistas junto al número uno del PSOE de Córdoba al Congreso, Alberto Mayoral, y la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, y ha defendido que la localidad constituye "un ejemplo de gestión" socialista y un municipio "fundamental" para el PSOE de Andalucía, según se recoge en una nota. La dirigente socialista ha subrayado que las pensiones no contributivas son competencia de la Junta y ha reclamado que los ciudadanos comparen los datos antes de decidir su voto. "Los datos están encima de la mesa y ahí no hay lugar a la prosa, a la filosofía ni a la mentira", ha afirmado. "El Gobierno de España ha subido las pensiones de media 490 euros. Moreno Bonilla ha subido las pensiones no contributivas de media 5,55 céntimos", ha resumido.

Márquez ha puesto además el acento en la importancia de las pensiones no contributivas para las personas que durante décadas trabajaron sin poder cotizar suficientemente, especialmente muchas mujeres del campo. "Se pusieron en marcha para compensar sobre todo a tantas mujeres que habían estado trabajando en el campo", ha explicado, reivindicando el valor de estas prestaciones en una tierra como Baena, vinculada históricamente a la agricultura y al trabajo de agricultores y agricultoras.

"Por sus hechos los conocerán", ha insistido la vicesecretaria general del PSOE-A, que ha llamado a los ciudadanos a valorar las políticas concretas de cada administración: "490 euros de media del Partido Socialista; 5,55 céntimos del Partido Popular. Que cada uno decida evidentemente con esta información".

Por su parte, el candidato número uno del PSOE de Córdoba al Congreso, Alberto Mayoral, ha reclamado al PP y Vox que expliquen "cuál es su modelo de pensiones" y ha señalado que ambos partidos "cuando llega la hora de votar siempre votan en contra". Mayoral ha situado el debate en los 4.560 pensionistas de Baena y ha pedido al PP que aclare "de qué lado se va a poner", si "de los 4.560 pensionistas de aquí de Baena o del lado de los fondos que quieren vender pensiones privadas".