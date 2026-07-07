PSOE de Granada alerta que el Ayuntamiento mantiene abierto un parque "peligroso" para niños y jóvenes en el Serrallo

La portavoz socialista, Raquel Ruz, en su visita al parque del Centro Comercial Serrallo Plaza. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha alertado este martes 7 del "grave estado de deterioro" que presenta el parque situado junto al Centro Comercial Serrallo Plaza, donde la antigua zona de tirolinas permanece abierta al público pese al "evidente riesgo" que supone para niños y jóvenes que acceden diariamente al recinto. Por su parte, la portavoz socialista, Raquel Ruz, ha exigido al equipo de gobierno de Marifrán Carazo el "cierre inmediato" de estas instalaciones hasta que puedan garantizarse unas "condiciones mínimas" de seguridad.

Durante una visita al parque, Ruz ha criticado que el recinto presenta un estado de "abandono absoluto", con "estructuras deterioradas, accesos abiertos y una evidente falta de mantenimiento". Según ha explicado, el Grupo Municipal Socialista ha recibido "numerosas fotografías remitidas por vecinos" en las que puede verse a menores y jóvenes "subiéndose a las antiguas estructuras de las tirolinas, pese al riesgo que ello supone".

"Lo que debería ser un parque para las familias hoy parece un escenario de guerra. Lo grave no es solo el abandono; lo verdaderamente irresponsable es que el Ayuntamiento lo mantenga abierto permitiendo que cualquier niño pueda entrar y utilizar unas instalaciones que representan un peligro evidente", ha afirmado la portavoz socialista.

Para Ruz, el principal problema no es únicamente el "deterioro" del recinto, sino que continúe siendo accesible pese a las condiciones en las que se encuentra. "No podemos esperar a que ocurra un accidente para actuar. La prioridad debe ser cerrar este espacio mientras se acometen las actuaciones necesarias para recuperar un parque que nunca debió llegar a esta situación", ha insistido.

Además, la portavoz ha precisado que este parque forma parte del sistema general de espacios libres asociado al desarrollo urbanístico del Serrallo. Tras la desaparición de la empresa que explotaba las instalaciones, "corresponde al Ayuntamiento de Granada asumir directamente su conservación y mantenimiento, una responsabilidad que, a juicio del PSOE, el equipo de gobierno ha abandonado por completo".

En este sentido, Ruz ha lamentado que la alcaldesa continúe "de espaldas a la realidad de los barrios" y le ha reclamado que recorra la ciudad más allá de los actos institucionales. "Estamos cansados de una alcaldesa que solo visita aquellos lugares donde sabe que la van a aplaudir. También hay que venir a estos espacios olvidados, hablar con los vecinos y asumir las responsabilidades que corresponden al Ayuntamiento", ha señalado.

En esta línea, la portavoz socialista ha incidido en que el estado del parque constituye "una auténtica vergüenza" para una ciudad como Granada, especialmente al tratarse de un espacio situado en una de las principales entradas de la capital y destinado al ocio familiar.

"No puede haber una Granada de escaparate y otra Granada abandonada. Mientras el gobierno municipal se preocupa por la foto y los anuncios, existen espacios públicos donde cualquier día puede producirse un accidente grave", ha advertido.

Finalmente, el Grupo Municipal Socialista ha instado al Ayuntamiento a actuar con "carácter urgente", procediendo al cierre preventivo del recinto y elaborando un plan de rehabilitación integral que permita recuperar un espacio público que fue concebido "para el disfrute de las familias granadinas y que hoy presenta un estado de abandono incompatible con las mínimas condiciones de seguridad y salubridad".