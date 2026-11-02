PSOE de Granada apuesta por "seguir ampliando derechos para crear una red que cubra necesidades de toda la población"

La cabeza de lista a la Cámara Baja del PSOE de Granada, María José Sánchez, en un encuentro con responsables de la asociación Pro Inteligencia Límite de Granada, junto con otros responsables socialistas - PSOE

GRANADA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada se ha comprometido a trabajar "para que a las personas con inteligencia límite se le reconozca el grado I de Dependencia" y ha destacado los avances promovidos por el Gobierno de España en estos años en derechos sociales, dependencia y discapacidad, al tiempo que apuesta por "seguir ampliando derechos para crear una red que cubra las necesidades de toda la población". Tras mantener un encuentro con responsables de la asociación Pro Inteligencia Límite de Granada, en el que también han participado otros miembros de las candidaturas al Congreso y al Senado y responsables socialistas, la cabeza de lista a la Cámara Baja del PSOE de Granada, María José Sánchez, ha asegurado que "nos hacemos eco de sus demandas y necesidades porque queremos seguir ampliando derechos para la ciudadanía".

Ha agregado que "la Ley de la Dependencia tiene que llegar a cuantos más colectivos mejor para crear una red que cubra las necesidades de toda la población".

En este sentido, ha indicado en un comunicado que "las políticas progresistas han apostado decididamente" por reformar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad.

"Un avance histórico --ha continuado-- que cambia la vida de muchas familias en Granada y que cumple con el mandato del artículo 49 de la Constitución de garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones".

Ha recordado que es una reforma que trae "más recursos, facilidades, rapidez y menos burocracia", al tiempo que ha explicado que "permite una financiación estatal récord de 6.200 millones de euros extraordinarios, entre este año y el que viene, y ha recordado que en la modificación de la Ley figura el compromiso del Gobierno de financiar al 50 por ciento la dependencia".

La socialista, que ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez "demuestra así que está a la altura de las necesidades de las personas que más apoyos necesitan", ha apuntado que este nuevo marco "no solo amplía los servicios y prestaciones para estas personas dependientes y con discapacidad, sino que, al mismo tiempo, introduce medidas para reducir la burocracia y agilizar los procedimientos".

Por último, ha señalado que Andalucía recibirá "casi 1.000 millones de euros adicionales para fortalecer el sistema de la Dependencia". "Ahora el PP de Moreno tiene la obligación de reducir las listas de espera a la mitad en 2027 y hacerlas desaparecer en 2028", ha concluido.