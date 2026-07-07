PSOE de Granada apunta que la Junta deja "al límite" la atención sanitaria en la Costa al "suprimir camas hospitalarias"

La parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha alertado este martes de que el Plan de Verano del Gobierno del presidente de la Junta, Juanma Moreno, deja a la Costa este verano "al límite" con "menos atención sanitaria, menos camas y menos quirófanos", pues a pesar de que la población "se multiplica de manera considerable" en los municipios costeros la Junta "suprime camas hospitalarias, reduce la actividad quirúrgica, no sustituye a los profesionales sanitarios y complica el acceso a la Atención Primaria".

Tal y como ha concretado la formación en una nota, para la parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto, este plan estival está "basado en la propaganda", puesto que la Junta anuncia "miles de contrataciones pero no aclara cuántos profesionales de refuerzo reales incorpora al sistema sanitario para garantizar la asistencia durante estos meses de mayor demanda", por lo que pedido "máxima transparencia" y una atención sanitaria "a la altura de las necesidades de la población".

"La ciudadanía tienen derecho a saber cuántos médicos, enfermeras y demás profesionales van a reforzar realmente la sanidad pública este verano", al tiempo de incidir en que "hablar de contratos sin concretar cuántos efectivos nuevos habrá es una forma de maquillar la falta de personal que sufre el SAS".

A esta situación, ha proseguido, "se suma el cierre del 75% de los centros de salud en horario de tarde. Una decisión que reducirá miles de consultas disponibles y agravará aún más los problemas de acceso a la Atención Primaria" y que ha calificado de "incomprensible".

En una comparecencia junto al secretario general del PSOE de Motril, Francisco Sánchez-Cantalejo, ha puesto como ejemplo "el deterioro" de la asistencia sanitaria el Hospital Santa Ana de Motril. Los socialistas han indicado que el plan estival contempla "el cierre de dos de los siete quirófanos del hospital y de una planta completa de hospitalización, reduciéndose por tanto la capacidad asistencial en el momento del año en el que la demanda sanitaria alcanza sus máximos".

"Las urgencias soportan una fuerte presión asistencial con profesionales trabajando al límite y pacientes que sufren largas esperas para ser atendidos", ha especificado Prieto, para señalar también al Centro de Salud de Almuñécar que "refleja igualmente el deterioro" de la Atención Primaria, puesto que los vecinos tienen que hacer cola desde la madrugada para conseguir una cita médica, mientras "numerosas ausencias y vacaciones de profesionales no están siendo sustituidas".

"No puede normalizarse que los ciudadanos tengan que madrugar horas para intentar conseguir una cita con su médico porque la Junta no sustituye a los profesionales durante el verano", ha mantenido. Asimismo, la socialista ha asegurado que otros municipios también sufren situaciones "inaceptables", pues en Vélez de Benaudalla los vecinos critican que en el mes de agosto "no hay citas médicas disponibles y tienen que desplazarse a otros municipios para poder ser atendidos", así como en Jete donde la "cobertura es insuficiente" porque solo hay 40 minutos de consulta tres días por semana.

Por último, ha censurado que la Junta "continúe sin publicar las listas de espera correspondientes al segundo semestre de 2025". "Esconde los datos porque sabe que serán escandalosos. Ahora intenta responsabilizar a la huelga médica de la situación, pero las listas de espera llevan ocho años creciendo sin parar. La huelga puede agravar el problema, pero no explica ocho años de fracaso en la gestión sanitaria", ha añadido.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Motril, Paco Sánchez-Cantalejo, ha afirmado que este "desmantelamiento y los recortes de personal que la Junta lleva a cabo de la atención sanitaria responde a un criterio puramente ideológico y a su estrategia de beneficiar a la privada". "No es normal que si la Junta dispone de más dinero que nunca en sus cuentas, se dedique a recortar", ha agregado.

Además, para Sánchez-Cantalejo se suma otra circunstancia que es la "incompetencia" del Gobierno andaluz, pues en general "se están cargando la calidad de todos los centros sanitarios y la ciudadanía cada vez tiene mermado su derecho a la sanidad".