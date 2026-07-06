El PSOE de Granada apunta que la ZBE "empeora la calidad del aire" y el Ayuntamiento reivindica su mejora a largo plazo

GRANADA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha criticado este lunes 6 que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) implantada por el Ayuntamiento "ha fracasado" en mejorar la calidad del aire, mientras que la concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, Ana Agudo, ha concretado que el PSOE "solo ha tenido que esperar diez meses para encontrar unos días donde la calidad del aire se presente un poco peor".

"Lo cierto es que, tal y como se esperaba, ha mejorado significativamente respecto a años anteriores", ha precisado Agudo en un audio remitido a los medios, al tiempo que la dirigente socialista ha presentado datos oficiales de la Junta de Andalucía y del propio Consistorio que "evidencian que, desde la entrada en vigor del actual modelo, los niveles de contaminación han empeorado de forma generalizada, hasta convertir junio de 2026 en el peor mes de junio de la última década", tal y como ha precisado la formación en una nota.

En concreto, Ruz ha explicado que los registros oficiales reflejan un "deterioro continuado" de la calidad del aire desde la implantación de la nueva ZBE, una vez finalizado el periodo de lluvias excepcionales registrado este año. "Los datos son objetivos y no admiten discusión. Tenemos una ciudad colapsada, un Ayuntamiento saturado, miles de multas llegando con meses de retraso, comerciantes perjudicados y, al final, la calidad del aire sigue empeorando", ha señalado.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha detallado que el análisis comparativo de los registros de las estaciones municipales refleja que, "desde la puesta en marcha del modelo del PP, la contaminación empeora una media del 8,6 por ciento en la estación Norte y del 10,4 por ciento en la estación de Congresos".

No obstante, Agudo ha afeado que Ruz critique la ZBE que "está siendo efectiva", cuando "ella misma no cumplió con lo que era su obligación legal de dejarla implantada". "Este equipo de Gobierno es responsable y no solo hizo los deberes y lo que tenía que hacer, sino que tras la implantación viene vigilando de manera muy cercana la calidad del aire de nuestra ciudad", ha añadido.

Por contra, la portavoz socialista ha precisado que el actual modelo de ZBE sustituyó al proyecto diseñado durante el anterior mandato, basado en un "sistema progresivo de anillos, consensuado con colectivos sociales y respaldado por informes técnicos". A su juicio, el gobierno del Partido Popular optó por modificar aquel planteamiento "de la noche a la mañana", sin desarrollar previamente las "infraestructuras imprescindibles" para ofrecer alternativas reales al vehículo privado. En cambio, la concejala ha asegurado que han observado "una reducción muy consistente de alrededor del 20 por ciento en este contaminante respecto a años anteriores".

"Pero el índice de calidad del aire no solo tiene en cuenta el tráfico, también tiene en cuenta otros aspectos como puede ser el polvo en suspensión, que aumenta mucho cuando atravesamos episodios de calima", ha agregado Agudo. En esta línea, ha concretado que en junio Granada ha sufrido "dos episodios de calima importantes con el consiguiente incremento de polvo y empeoramiento del índice de calidad de aire".

"En cualquier caso, podemos confirmar que la medida de la zona de bajas emisiones ha tenido el impacto deseado, si bien evidentemente la ciudad puede estar expuesta a episodios puntuales debido a la calima", ha concluido.

CONTRATO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

Por otra parte, Ruz ha lamentado que el nuevo contrato del transporte público urbano continúe paralizado tras tres años de mandato del PP y ha reprochado al Gobierno andaluz el bloqueo de la segunda línea del Metro, dos actuaciones que considera "imprescindibles" para que cualquier política de movilidad pueda tener éxito. "Lo advertimos desde el primer momento: sin transporte público reforzado, sin ampliar el Metro y sin planificación, esta Zona de Bajas Emisiones estaba condenada al fracaso", ha manifestado.

La portavoz del Grupo Socialista también ha criticado las consecuencias administrativas derivadas del modelo impulsado por Carazo, con "miles de expedientes acumulados, sanciones notificadas hasta seis meses después de cometerse las infracciones y un Ayuntamiento obligado a desviar personal de otras áreas para gestionar el volumen de recursos y alegaciones". "Las ocurrencias acaban costándoles muy caras a los granadinos", ha afirmado.

Por su parte, el concejal Jacobo Calvo ha advertido de que el fracaso de la ZBE trasciende el ámbito de la movilidad y supone "un problema de salud pública". El edil ha añadido que la contaminación atmosférica provoca entre 25.000 y 30.000 muertes prematuras cada año en España y ha incidido en que Granada continúa situándose "entre las ciudades con peores índices de calidad del aire del país".

Calvo ha destacado que los datos correspondientes al pasado mes de junio reflejan que el 55 por ciento de los días registrados en la estación de Congresos presentaron una calidad del aire regular o mala, un escenario "muy alejado del registrado en junio de 2023". "Cuando empeora la calidad del aire no fracasa una estadística; fracasa una política pública. El objetivo nunca fue recaudar multas, sino conseguir que los granadinos respiraran mejor. Y hoy, desgraciadamente, respiramos peor que hace tres años", ha subrayado.

De este modo, el concejal socialista ha defendido que la lucha contra el cambio climático requiere una estrategia "mucho más amplia" que la simple implantación de restricciones al tráfico. En este sentido, ha apostado por reforzar el transporte público metropolitano, impulsar nuevas infraestructuras ferroviarias, incrementar el arbolado urbano, crear refugios climáticos, ampliar las zonas de sombra y desarrollar programas de rehabilitación energética de viviendas como medidas "para proteger la salud y reducir las desigualdades que provoca el cambio climático".

Finalmente, ambos responsables socialistas han contrapuesto el modelo desarrollado durante el anterior mandato al que actualmente impulsa el Partido Popular. "La diferencia es tener un modelo de ciudad o no tenerlo. Granada necesita políticas climáticas que se noten en los pulmones de la gente, no una señal de tráfico acompañada de miles de multas", han concluido, reclamando al equipo de gobierno "que rectifique su estrategia y recupere una planificación basada en criterios técnicos, consenso y salud pública".