El PSOE de Granada asegura en el acto de Carrizal de Órgiva que "mantener la memoria es fundamental" para la democracia

El acto en el barranco del Carrizal de Órgiva para recordar a las víctimas del franquismo. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha asegurado en el acto que anualmente se celebra en el barranco del Carrizal de Órgiva para recordar a las víctimas del franquismo que "mantener la memoria es fundamental para disponer de una democracia sana" y, para cumplir con ello, ha hecho un llamamiento "a seguir reivindicándola día a día y a esforzarse para que no haya olvido".

Según ha detallado la formación en una nota, en esta cita organizada por el PSOE orgiveño han intervenido el secretario de Memoria Democrática y Agenda 2030 del PSOE de Granada, José Manuel Guillén; la secretaria general del PSOE de Órgiva, María Morillas; el secretario coordinador del Desarrollo del Estatuto de Autonomía, Memoria y Calidad Democrática y Agenda 2030 del PSOE-A, José Antonio Montilla, y la nieta de Francisco del Águila, Trinidad López, mecánico tornero que trabajó en el tranvía de la Sierra cuando fue fusilado en Víznar.

Por su parte, Guillén ha declarado que el PSOE "ha sido crucial, pues las dos leyes de Memoria del Estado y la Ley de Memoria andaluza se han aprobado con gobiernos socialistas".

En cambio, Guillén ha lamentado que la derecha "siempre que gobierna elimina, o en el mejor de los casos, reduce a su mínima expresión las políticas de Memoria".

Tras honrar la memoria de las cerca de 5.000 personas que fueron asesinadas en este lugar, el socialista ha asegurado en su intervención que el futuro "no se puede construir de forma sana sin haber curado las heridas del pasado", y ha concretado que "la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición son ahora más necesarias que nunca". Asimismo, Guillén ha censurado que en el Carrizal "se asesinaron indiscriminadamente" a personas "sin tener en cuenta edad, sexo o nivel social".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Órgiva, María Morillas, ha considerado que "ante semejante atrocidad, no podemos permanecer impasibles" y ha remarcado que el hecho de que el barranco del Carrizal esté declarado como Lugar de Memoria "no es solo una placa, sino un compromiso público para proteger la verdad" y para amparar el duelo de las familias "que todavía preguntan dónde están los suyos".

Además, la socialista ha expresado que el "largo olvido institucional" es "una deuda pendiente con ese pasado" y que la democracia "se fortalece" cuando afronta su historia "con luz y taquígrafos".

Morillas, que ha pedido "justicia" para las víctimas, ha indicado que "no hay olvido posible cuando lo que nos convoca es la dignidad humana" y ha manifestado que las heridas "no se cierran con silencio, sino con verdad y reparación".

En contexto, ha censurado que el franquismo honrara a los suyos "con sepultura y honores" mientras que "a las víctimas de la represión se las condenó al anonimato, al miedo y a la tierra sin nombre", y ha insistido en que "el mejor homenaje es trabajar unidos por ese futuro de libertad, igualdad y justicia que las víctimas soñaron".

Al hilo, el secretario coordinador del Desarrollo del Estatuto de Autonomía, Memoria y Calidad Democrática y Agenda 2030 del PSOE-A, José Antonio Montilla, ha subrayado la importancia de este tipo de actos como el del barranco del Carrizal y ha aludido al 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

Finalmente, Montilla ha señalado que el citado acto es "motivo de celebración, pero también para recordar lo que sucedió", más aún en un momento en el que "nuevas formas de fascismo se expanden por el mundo con el riesgo que eso conlleva para nuestras sociedades democráticas".