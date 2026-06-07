El PSOE de Granada califica de "fracaso absoluto" el programa de Patios Abiertos a causa de su "nula planificación"

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, ha tildado este domingo de "fracaso" el desarrollo del programa municipal 'Patios Abiertos' tras analizar los datos de un curso que, a su juicio, evidencia la "nula planificación" de la alcaldesa, Marifrán Carazo, quien ha convertido una buena idea en un espacio "completamente desaprovechado".

Para el edil del PSOE, la apertura de los centros durante los fines de semana ha resultado ser un "espejismo" por "la falta de un proyecto real detrás". "La señora Carazo vendió a bombo y platillo este programa en septiembre como un hito para la conciliación, pero la realidad es que los patios han estado prácticamente vacíos. No basta con abrir la puerta y quitar el candado; hay que dotar a los espacios de vida, de contenido y, sobre todo, informar a los vecinos", ha criticado, según una nota de prensa emitida por la formación.

En este contexto, el concejal ha señalado que el PP ha tratado estos colegios como si fueran "simples plazas públicas, sin ofrecer ningún tipo de alternativa ni contexto a los vecinos". "Se abren para que los niños y niñas tengan un sitio donde estar, pero no hay una dinámica propuesta, ni una temporalización, ni una sola actividad organizada que resulte atractiva para las familias", ha afeado.

En este sentido, el representante socialista ha hecho hincapié en el "escaso uso" de las instalaciones debido al "absoluto desconocimiento" de la ciudadanía. "Se ha desaprovechado una oportunidad de oro para dotar de actividades a los barrios, dinamizar el entorno de los colegios y hacer comunidad. Las familias de Granada ni siquiera sabían que podían hacer uso de estos espacios porque la campaña de difusión del Ayuntamiento ha sido invisible", ha lamentado.

El programa 'Patios Abiertos', diseñado sobre el papel para optimizar el uso de los colegios públicos los sábados por la tarde --de 16,00 a 21,00 horas-- entre el 13 de septiembre de 2025 y el 27 de junio de 2026, incluía un listado de nueve centros de la capital, en concreto, los CEIP Federico García Lorca, Sierra Nevada, Profesor Tierno Galván, Andrés Segovia, Fuentenueva, San Juan de Dios, Gómez Moreno, Virgen de las Nieves y Sancho Panza. Sin embargo, y a pesar de estar formalmente disponibles, la "nula gestión del equipo de gobierno y la falta de dinamización han provocado que el balance final del curso en todos ellos sea desolador".

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista han urgido al gobierno local del PP a "dejarse de improvisaciones" y ponerse a trabajar en la planificación del próximo curso escolar 2026-2027. "Exigimos que para el próximo año se diseñe un calendario real de actividades socioeducativas y deportivas, que se coordinen con los barrios y las Ampas, y que se dote al programa del presupuesto y la publicidad necesarios. Granada necesita espacios públicos vivos, no fotos institucionales vacías de contenido", ha concluido Calvo.