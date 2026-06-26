El PSOE de Granada critica "colapso" de los servicios municipales por falta de personal "ante la pasividad de Carazo"

El concejal viceportavoz del grupo municipal socialista, Eduardo Castillo, en rueda de prensa. - PSOE GRANADA

GRANADA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, a través de su viceportavoz, Eduardo Castillo, ha criticado este viernes la situación que ha definido como de "colapso y saturación absoluta" de los servicios públicos del Consistorio, lo cual ha achacado "a la nefasta política de personal del equipo de gobierno" de la alcaldesa, Marifrán Carazo.

Según ha asegurado el edil en rueda de prensa, la falta de previsión y la nula tasa de reposición han provocado la amortización de más de 300 plazas en prácticamente todas las áreas municipales en los últimos años, "un déficit que está pagando directamente la ciudadanía".

Castillo ha señalado que la situación se ha vuelto "insostenible" en el último año tras la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida que, según ha dicho, está generando "decenas de miles de sanciones y multas y que ha terminado por desbordar" al personal del área de Movilidad.

El socialista asevera que este colapso se extiende a otras áreas municipales como Servicios Sociales, Economía y otros. "Lo vemos a diario en Los Mondragones y en la Plaza del Carmen. Los granadinos que quieren hacer un simple trámite o relacionarse con su administración más cercana no pueden hacerlo, o tardan días y semanas en conseguirlo", ha lamentado el viceportavoz.

El PSOE hace especial hincapié en criticar que ante esta situación, la única respuesta del equipo de Carazo es "recurrir a parches y chapuzas económicos que descuadran el presupuesto local". En este contexto, Castillo ha expuesto que, a fecha de hoy, el Ayuntamiento ya ha desembolsado 600.000 euros en horas extraordinarias y pluses de productividad.

"De seguir con esta proyección, la cifra se disparará hasta los dos millones de euros al finalizar el año lo que provocará un preocupante descuadre del presupuesto", ha dicho, al tiempo que ha recordado que su formación ya alertó de que las cuentas municipales no eran reales.

Por otro lado, el edil también ha calificado de "fracaso estrepitoso" el último proceso selectivo del Consistorio, "donde apenas ha aprobado el 1,27% de los aspirantes". "De 1.500 personas que se presentaron, solo han aprobado 19. Esa es la radiografía de la política de personal de la señora Carazo: no se presta servicio a los granadinos, las áreas están saturadas y los derechos sociales desatendidos", ha enfatizado Castillo, quien ha resaltado que, en tres años de gobierno del PP, la alcaldesa "no ha querido" sentarse con los sindicatos para conocer "la problemática municipal y las consecuencias de su nefasta gestión de personal".

Para concluir, el socialista ha incidido en que "queremos ser Capital Europea de la Cultura en 2031, pero la realidad es que el Ayuntamiento no puede ni abrir las bibliotecas municipales por la tarde porque no hay personal suficiente. Mientras tanto, la respuesta de Carazo son chapuzas, parches y un despilfarro de dos millones de euros en horas extra".