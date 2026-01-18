PSOE Granada critica al PP en Diputación por "recortar" la financiación de monitores deportivos en municipios

Archivo - El diputado provincial del PSOE en la Diputación de Granada Eloy Vera - PSOE - Archivo

GRANADA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha advertido del "ataque" del gobierno del PP al deporte base en la provincia al "recortar", dentro del Programa de Concertación Local, la financiación destinada a los ayuntamientos para la contratación de monitores deportivos.

En una nota emitida por el partido, el diputado provincial Eloy Vera ha señalado que "con la nueva firma del convenio entre la Diputación y los ayuntamientos se han disminuido las cuantías destinadas a sufragar el coste de los monitores deportivos por parte de la institución provincial para ayudar en este fin a los municipios".

Vera ha pedido por tanto al presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, que "cambie el rumbo" de su política en materia de deportes para "no dejar de lado" a los ayuntamientos más pequeños y colabore con en el fomento de la práctica deportiva de la ciudadanía.

Además, Vera ha cuestionado ""cómo la Diputación es capaz de tener dinero para proyectos tan costosos como la compra del Banco de España y, al mismo tiempo, aplicar un tijeretazo a la cuantía que destina a los municipios para que dispongan de monitores deportivos".

"Los ayuntamientos van a perder disposición económica en esta bianualidad", ha advertido Vera, quien ha lamentado la dinámica del PP en Diputación de "no atender las necesidades básicas de los municipios de la provincia".

Asimismo, Vera ha criticado al diputado de Deportes y alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo, por "otorgarse en su municipio una piscina de más de un millón de euros y quitarle a los pueblos todo lo necesario para el deporte de base".

Por todo ello, Vera ha reclamado al presidente y a su equipo que "dejen de una vez el autobombo y el marketing y se centren ya en aquellas cuestiones que son fundamentales para la mayor parte de los municipios de la provincia y para la gente que vive en ellos. El PP desde la Diputación cada vez se lo pone más difícil a los ayuntamientos".