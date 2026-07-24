PSOE de Granada critica el recorte del transporte público en el Albaicín para "favorecer el turismo"

Socialistas y vecinos del Albaicín en la Carrera del Darro. - PSOE

GRANADA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha criticado que el gobierno local, del PP, "recorte" la circulación del transporte público en la Carrera del Darro para "favorecer el turismo".

Los socialistas señalan que esta medida "perjudica de manera directa e inmediata" a los vecinos del Albaicín, a quienes se les limita el acceso en autobús y taxi hacia sus residencias, mientras que "paradójicamente se garantiza y permite el paso por la Carrera del Darro a los vehículos de turistas que se dirigen a sus alojamientos hoteleros".

Acompañada por el concejal Juanjo Ibáñez, la presidenta de la Asociación de Vecinos del Albayzín, Margarita Marín, y la portavoz de la plataforma Albayzín Habitable, Belén López, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha advertido del "grave impacto que esta ocurrencia improvisada genera en un barrio con orografía compleja y población envejecida".

Recalca por tanto que el transporte público es "imprescindible" en esta zona de la ciudad para tareas cotidianas como ir al médico o hacer la compra tras la pérdida de comercio de proximidad.

Para Ruz, "el PP en la ciudad vuelve a ponerse de espalda a los vecinos y vecinas del Albaicín, que necesitan sus servicios públicos para poder vivir".

Y cree que esta medida "nos retrotrae a 2012, cuando Torres Hurtado se inventó la Diabline y cortó el transporte público para los vecinos y vecinas, medida que más tarde tuvo que anular por desastrosa".

Al respecto, la edil socialista ha lamentado que todas las decisiones del PP "en los últimos tres años pasan por hacer un parque temático en el Albaicín; por eso la proliferación de licencias de hoteles y apartamentos turísticos, y la falta de apoyo al comercio tradicional".

Ruz ha exigido a Carazo "que deje la medida sobre la mesa, se siente con los vecinos y deje de apoyar recortes en los servicios públicos del barrio, como ya ocurrió con la desaparición del centro de salud o ahora con este recorte en el transporte público".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos del Albayzín, Margarita Marín, ha expresado el rechazo de los residentes --compartido también por la vecindad del Sacromonte-- ante una medida que "ahonda en la discriminación que sufre el barrio desde hace años en un punto neurálgico como la Carrera del Darro".

Afirma no entender "con qué criterio se puede permitir discriminar a unos vecinos obligándoles a dar rodeos de 5 a 7 kilómetros más en taxi para llegar a sus casas, pagándolo de su bolsillo, mientras sí puede pasar un turista en coche a su alojamiento".

Asimismo, desde la plataforma Albaicín Habitable, su portavoz Belén López, ha criticado "la falta de interlocución municipal y el impacto directo que este tipo de recortes tienen sobre la permanencia de la población en el barrio".