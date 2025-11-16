El PSOE de Granada critica el "silencio cómplice" de la alcaldesa tras la implicación de políticos del PP en el Caso KGB

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha comparecido este domingo para denunciar el "silencio cómplice" y la "falta de asunción de responsabilidades políticas" por parte del equipo de gobierno del Partido Popular y de la alcaldesa, Marifrán Carazo, una semana después de que el PSOE anunciara su personación como acusación en el conocido como Caso KGB sobre las oposiciones amañadas de la Policía Local.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Castillo ha criticado que la alcaldesa "se haya limitado a decir que preguntará al juez qué hacer con los investigados", tachando esta postura de "evasiva e insuficiente".

Para el edil, Carazo ha querido "lavarse las manos preguntando a la jueza qué tiene que hacer el Ayuntamiento", cuando estamos hablando de decisiones que son "únicamente suyas" y que al postergarlas está provocando "que se vea afectada la imagen de la ciudad y el honor de la Policía Local".

En este contexto, Castillo ha concretado que el lunes pasado la portavoz socialista, Raquel Ruz, ha anunciado la personación de los diez concejales del Grupo Municipal como acusación en la causa, tras el levantamiento del secreto de sumario que ha revelado una "estructura criminal organizada" en el seno del Cuerpo, donde se muestra una "presunta vinculación" con el Partido Popular.

Al hilo, el socialista ha afirmado que los informes de la UDEF, trasladados por los medios, son "demoledores" y exponen una "armoniosa simbiosis" entre jefes policiales investigados y el Partido Popular de Granada para obtener "rédito político" y hostigar al gobierno del exalcalde Paco Cuenca, asunto del que Carazo "no ha querido hablar".

Asimismo, el viceportavoz ha incidido en el papel del entonces portavoz del PP, César Díaz Ruiz, en el grupo de WhatsApp 'KGB', creado para "perjudicar al gobierno socialista" y ha resaltado que, "a pesar de la gravedad de las acusaciones", Juanma Moreno y Carazo no se han pronunciado, lo que "les hace pensar que ellos tenían conocimiento de estas prácticas".

En relación, Castillo ha apuntado que desde hace una semana "vemos que el señor Díaz pedía información confidencial y documentos internos de la Policía que le eran entregados por los policías ahora investigados", con el objetivo, "según la UDEF, de utilizar esta información privilegiada y someter a desgaste al gobierno del Cuenca".

Así, Castillo ha detallado que el PP "sigue sin pronunciarse al respecto" y sin "pedir disculpas al gobierno de Paco Cuenca", y en ningún caso "se ha forzado la dimisión de César Díaz, actual Gerente del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Junta de Andalucía, en aquel entonces portavoz del PP en el la oposición".

Para concluir, el socialista ha exigido la petición de destitución o el "inmediato apartamiento" de la concejala de Seguridad Ciudadana, Ana Agudo, por su "silencio cómplice", y ha reclamado a la alcaldesa de Granada que devuelva el honor a la Policía Local "adoptando decisiones firmes y garantizando que ninguno de los investigados siga ostentando puestos de máxima responsabilidad y de libre designación".