El candidato al Senado por el PSOE de Granada José Antonio Montilla ha resaltado que el Gobierno de Pedro Sánchez “ha desencallado grandes proyectos” para Motril y la Costa que el PP dejó “olvidados un cajón". - PSOE GRANADA

GRANADA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato al Senado por el PSOE de Granada José Antonio Montilla ha resaltado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha desencallado grandes proyectos" para Motril y la Costa que el PP dejó "olvidados un cajón y que hoy son "una realidad", como las primeras canalizaciones de Rules o el espigón de Playa Granada.

"En Motril y en la Costa Tropical los socialistas no decimos vamos a hacer sino estamos haciendo y vamos a seguir haciendo", ha afirmado Montilla en un acto en Motril para explicar las propuestas del PSOE para el 29N.

En su repaso a esos grandes proyectos "que llevaban muchos años esperando", ha comenzado por el espigón de Playa Granada, "que no es una promesa, es una realidad" y que el Gobierno progresista construyó, con una inversión de 5,6 millones, entre 2024 y 2025.

"Y así seguiremos con el resto de espigones previstos en el Plan de Protección del Litoral", ha añadido para enfatizar otras actuaciones, como la regeneración de la playa o la aportación de 2,5 millones del Plan de Sostenibilidad Turística que ha permitido, entre otras actuaciones, hacer la senda litoral en las playas de Poniente y del Cable.

Según ha subrayado, "Motril puede ofrecer una mejor imagen turística gracias al Gobierno de España. Y ello contribuye a su desarrollo económico".

El candidato socialista ha hecho hincapié en las obras de las canalizaciones de Rules, que acumulaban "muchos años de promesas incumplidas hasta que un Gobierno de España ha sustituido las palabras por tubos".

Así, ha explicado que en los dos últimos años se ha construido la "columna vertebral" de las canalizaciones y que el siguiente proyecto, para el riego del margen derecho del Guadalfeo, está redactado y pendiente de la firma del convenio para iniciar su ejecución.

Tras aludir a los Planes de Sostenibilidad Turística de Almuñécar y Salobreña y las ayudas para afrontar los daños por las borrascas y las destinadas a prevención de inundaciones, José Antonio Montilla ha enfatizado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha cumplido con Motril y la Costa Tropical".

"Quedan muchas cosas por hacer" y "por eso pedimos el voto para el PSOE", ha añadido el candidato socialista al Senado, que ha resaltado que "la continuidad de un Gobierno progresista en España garantiza la continuidad de estos grandes proyectos.