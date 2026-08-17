PSOE de Granada defiende Ley andaluza de Memoria y advierte del "riesgo de que la Junta borre políticas públicas"

GRANADA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Memoria Democrática y Agenda 2030 del PSOE de Granada, José Manuel Guillén, ha defendido el mantenimiento de la Ley andaluza de Memoria Democrática y ha advertido del "riesgo de que la Junta de Andalucía borre políticas públicas en este ámbito que deriven en una equiparación de víctimas y verdugos".

En el marco del 90 aniversario del fusilamiento del poeta Federico García Lorca junto a otras víctimas, Guillén ha calificado de "preocupante" que el acuerdo de gobierno para la Junta de Andalucía entre el PP y Vox contemple "la sustitución de la normativa autonómica por una Ley de Concordia".

"Cuando se diluye la responsabilidad de quienes destruyeron la democracia, se corre el riesgo de convertir la memoria en olvido y el revisionismo en política institucional", ha manifestado.

El socialista ha afirmado en una nota informativa que "noventa años después del asesinato de Lorca, Granada no necesita pasar página, sino leerla completa. Una democracia digna no puede construir su futuro sobre fosas sin abrir, nombres sin recuperar y una historia deliberadamente incompleta".

Tras subrayar que los trabajos de exhumación e identificación que se están llevando a cabo en la actualidad en la provincia son "gracias a la financiación y al impulso del Gobierno de España, al garantizar el presupuesto necesario frente a la inactividad del gobierno de Moreno Bonilla"; Guillén ha apuntado que la efeméride de este 18 de agosto "vuelve a situar a Granada ante una de sus heridas más profundas y ante una pregunta que sigue sin respuesta".

"¿Cuánto queda todavía por hacer para recuperar la memoria de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936?", ha cuestionado el socialista para incidir en que "Lorca es el nombre más universal de aquella tragedia, pero no fue una excepción".

Según ha añadido, "miles de víctimas continúan esperando a ser localizadas, identificadas y devueltas a sus familias. En Granada, como en toda Andalucía, siguen existiendo fosas pendientes de exhumación que guardan historias familiares, derechos vulnerados y una deuda democrática aún sin saldar".

"La memoria democrática no pretende imponer un relato partidista, sino garantizar el derecho a la verdad. A pesar de que Andalucía cuenta desde 2017 con una Ley de Memoria Histórica y Democrática basada en la verdad, la justicia y la reparación, todavía persisten vestigios franquistas en espacios públicos por falta de voluntad política para aplicarla. Por ello, ahora, es más importante que nunca reivindicar la memoria democrática", ha dicho.

En ese contexto, Guillén ha denunciado que "los herederos de quienes apretaron el gatillo para fusilar a Lorca y a otros muchos miles de personas estén hoy en el gobierno andaluz por decisión de Moreno Bonilla".