El PSOE de Granada desvela un "desfase" de 5,6 millones en personal y tilda de "papel mojado" el presupuesto de Carazo

La concejala socialista Eva Fernández. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha criticado el "desastre económico" y la "falta de rigor" en los presupuestos del equipo de gobierno encabezado por Marifrán Carazo. La concejala socialista y responsable del área económica del grupo, Eva Fernández, ha desvelado una modificación presupuestaria de 5,6 millones de euros destinada a cubrir costes de personal, un "descuadre que demuestra que las cuentas municipales y los presupuestos que, año tras año, presenta el PP en el Ayuntamiento, son papel mojado".

Al respecto, según ha detallado la formación en una nota, la edil Eva Fernández ha detallado que este incremento representa casi un 4,5 por ciento del presupuesto anual asignado a la plantilla municipal --de un total de 127 millones de presupuesto consolidado-- y ha desmontado el argumento de que se trate de servicios extraordinarios puntuales, lo que deja todavía más en "cuestión la gestión del PP al frente de las arcas municipales".

"No estamos hablando de horas extra o imprevistos, sino de conceptos estructurales como complementos específicos, retribuciones básicas y seguros sociales en prácticamente todas las áreas del Ayuntamiento. ¿Qué hechos sobrevenidos justifican un incremento del 4,5% en el gasto de personal que no supieron prever en su presupuesto?", ha cuestionado la edil.

Así, la socialista ha considerado que "está claro que los presupuestos de Carazo son papel mojado y no se cumplen. Si no fuera porque el Gobierno de España ha salvado las cuentas municipales, inyectando un millón y medio de euros más que el año pasado, ya estaríamos de lleno en la zona Torres Hurtado con la deuda disparada y el pago medio descontrolado".

De este modo, la concejala socialista ha puesto el foco en cómo el equipo de gobierno del PP ha logrado encubrir este agujero contable de 5,6 millones de euros. Según ha explicado Fernández, el "parche económico" ha sido posible únicamente gracias a la mayor participación en los tributos del Estado recibida este año por parte del Gobierno de España, cuya liquidación ha sido 1,5 millones de euros superior a la del ejercicio anterior. En este contexto, desde el PSOE se echan las manos a la cabeza ante una "irresponsabilidad más que manifiesta que denota que para Carazo sus presupuestos son un anuncio publicitario que no tiene acreditada su utilidad, sino todo lo contrario". La concejala socialista ha lamentado que la ciudad haya dejado atrás el "rigor económico de los socialistas y la gestión eficiente" con unos presupuestos que "solo se aguantan en el papel, porque a la hora de la verdad son falsos y generan descuadres que a futuro volveremos a lamentar".

En este sentido, la edil ha advertido de la "extrema fragilidad" de la gestión financiera del PP en la capital y ha señalado que "si la liquidación del Estado hubiera sido idéntica a la del ejercicio pasado, hoy tendríamos un agujero directo de más de un millón y medio de euros sin cubrir". Así, ha reiterado que "Carazo presume de un milagro económico irreal cuando la realidad es que el Gobierno de España está rescatando año tras año al Ayuntamiento".

Desde el Grupo Municipal Socialista han alertado de que esta "falta de planificación" aboca a la ciudad a los "peores momentos de la gestión de la derecha" en el Ayuntamiento. Fernández ha precisado que el "incumplimiento sistemático" de los presupuestos y la "improvisación" en las partidas de gasto eran la "tónica habitual" durante las "etapas más oscuras del gobierno popular en la ciudad".

A juicio de la edil, "el relato triunfalista del equipo de gobierno se cae a pedazos a la primera de cambio. Granada no puede permitirse volver al escenario de quiebra y descontrol presupuestario de la época de Torres Hurtado, una etapa a la que Carazo nos conduce de nuevo con sus cuentas irreales y su incapacidad para gestionar el dinero de todos los granadinos".