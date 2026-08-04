PSOE de Granada dice que el Gobierno de Sánchez ha traído "inversión, conexiones y futuro" donde PP dejó "aislamiento"

Pepe Entrena, senador del PSOE por Granada. - PSOE GRANADA

GRANADA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El senador del PSOE por Granada, Pepe Entrena, ha afirmado que donde el PP dejó "aislamiento", el Gobierno de España de Pedro Sánchez ha traído "inversión, conexiones y futuro" para la provincia "tanto a nivel ferroviario como aeroportuario", por lo que ha subrayado que "esto no va de siglas, sino de hechos".

Al hilo de las demandas realizadas por el PP en los últimos días, Entrena ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está invirtiendo como "nunca en su historia en las infraestructuras ferroviarias de la provincia".

Así, ha aludido a la construcción de la Variante de Loja, con todos sus tramos en obras y el primero de ellos ya terminado, gracias a una inversión que sobrepasa los 500 millones de euros; la duplicación de la vía entre Antequera (Málaga) y Granada con una financiación global de 60 millones de euros y la integración del ferrocarril en la ciudad de Granada --proyecto en redacción- para la que está prevista una inversión de 230 millones de euros.

"Cuando concluyan todas estas actuaciones, Granada contará con un AVE de verdad, con más frecuencias y mejores tiempos", ha señalado el socialista que ha reivindicado que el actual Gobierno de España "terminó con el aislamiento ferroviario de casi cuatro años al que nos condenó el PP de Rajoy, trajo la Alta Velocidad a Granada y mejoró la conexiones con Córdoba, Sevilla, Málaga y Almería con conexiones directas, algunas de ellas como la de Málaga, históricas".

En ese contexto, Entrena ha asegurado que el PSOE de Granada "seguirá trabajando para dar respuesta lo más pronto posible al resto de actuaciones ferroviarias que requiere la provincia", y ha señalado el caso de la mejora de trazado para la conexión al eje ferroviario mediterráneo entre Granada y Almería, la conexión ferroviaria con Motril y la recuperación del ferrocarril en el eje Granada-Baza-Lorca.

"Mientras tanto, el PP granadino, el del aislamiento y la renuncia definitiva al AVE, nos pide celeridad. En eso estamos, inversión histórica y celeridad para revertir los agravios que la derecha nos dejó", ha apostillado.

En lo relativo al aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, el socialista ha valorado los más de 3,3 millones de euros que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha destinado a la ampliación de la terminal que se suman a los 42 millones de euros que AENA tiene previstos invertir en el periodo 2027-2031 para el recrecido de la pista, nueva configuración de la plataforma y la mejora de la seguridad.

"Lo que realmente necesita el aeropuerto ahora es mejorar sus conexiones tanto nacionales como internacionales", ha apuntado para reclamar "trabajo conjunto de las administraciones en ese propósito y que cada una cumpla con sus competencias", ha dicho.

En ese sentido, ha denunciado la "apatía" de la Junta de Andalucía y su "inacción" en el cumplimiento de sus competencias exclusivas en Turismo, para equilibrar los distintos aeropuertos andaluces. Una actitud que "perjudica claramente" al de Granada-Jaén.

"Nunca se pronunció Moreno Bonilla sobre la solicitud que se le hizo en febrero de 2023 para abordar en una reunión la posibilidad de impulsar una licitación pública, similar a la realizada con éxito por Asturias, entre otras comunidades autónomas, para ampliar los enlaces de Granada con el exterior. Lleva más de tres años haciendo oídos sordos a esta demanda, pese a las numerosas iniciativas planteadas por el PSOE en este tiempo", ha explicado.

Una "apatía" que el gobierno del PP en la Diputación provincial "intenta compensar, tapando las vergüenzas al gobierno andaluz y gastando los recursos económicos que le corresponde a los pueblos medianos y pequeños de la provincia en competencias impropias, al ser autonómicas caso del ámbito turístico".