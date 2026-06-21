El PSOE de Granada eleva al Pleno una moción para impulsar la red municipal de refugios climáticos ante el calor extremo

El concejal del PSOE, Jacobo Calvo. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha presentado al pleno de junio una moción para que la ciudad haga frente a las olas de calor extremo y a los efectos directos del cambio climático, después de lamentar la "falta de planificación del actual equipo de Gobierno del Partido Popular".

Según ha indicado la formación en una nota, el concejal del PSOE, Jacobo Calvo, ha señalado que es el cuarto verano desde que comenzó el mandato de la alcaldesa Carazo, "y lamentablemente seguimos sin ver pasos efectivos en este aspecto".

De este modo, el socialista ha desgranado que la iniciativa de la formación incluye una batería de medidas estructurales que "buscan proteger a la ciudadanía y dotar a la capital de una resiliencia climática real".

"Hay quien piensa que el calor es una molestia y nada más lejos de la realidad. Es un asunto prioritario de salud. El calor mata y cada verano más", ha advertido el edil, quien ha enfatizado en el impacto directo sobre los colectivos más desfavorecidos de la capital granadina.

"Estamos ante un problema que afecta a personas mayores, niños y niñas que no pueden jugar en espacios sin sombra y también a personas sin hogar que andan permanentemente buscando dónde refugiarse con estas altas temperaturas", ha incidido, al tiempo que ha tildado la situación de "límite".

En este contexto, ha detallado que la iniciativa prevé la adecuación y apertura planificada de edificios municipales --como centros cívicos o bibliotecas-- distribuidos por todos los distritos de la ciudad. "Estos espacios contarán con recursos específicos, zonas de descanso, agua potable y horarios adaptados para que la población vulnerable y las personas sin hogar dispongan de un punto de auxilio normalizado durante las alertas climatológicas", ha destacado.

Además, el edil ha incidido en que la moción socialista no se limita a la atención de la emergencia inmediata, sino que plantea una profunda reforma urbana a través de un Plan Municipal de Infraestructura Verde. El objetivo primordial es "combatir el fenómeno de la 'isla de calor' incrementando el arbolado y la vegetación en aquellas zonas con un déficit histórico de sombra natural".

En este sentido, Calvo ha reivindicado el legado de la anterior gestión socialista para recuperar la habitabilidad de las calles. "La moción incorpora un plan de plazas blandas, el que este Grupo Municipal Socialista puso en marcha en el equipo de Gobierno anterior. Ejemplos como el de la Caleta o el de la Plaza Albert Einstein son actuaciones que deben generalizarse en la cantidad de plazas duras que tenemos repartidas en los ocho distritos de la ciudad", ha precisado.

Asimismo, la propuesta socialista exige la instalación de elementos de sombra artificiales mediante un plan de toldos en arterias comerciales y vecinales estratégicas. Calvo ha citado de forma expresa la necesidad de actuar en "la calle San Antón, en Sagrada Familia de la Chana o en la Plaza de Toros, al estilo de lo que ya se hace en la calle Mesones", una medida que no solo protege la salud, sino que "incentiva el comercio local y la convivencia vecinal en los meses estivales".

Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista han insistido en que la envergadura del cambio climático requiere de estrategias presupuestarias estables y campañas informativas continuas para concienciar a los ciudadanos sobre la prevención del golpe de calor. Por ello, la moción insta al Consistorio a solicitar de manera formal vías de financiación específicas a otras administraciones públicas para poder costear estas reformas estructurales de adaptación.

Para concluir, Calvo ha afeado la gestión de la actual alcaldesa, exigiendo un "cambio de rumbo radical" que sitúe la justicia social y la salud pública "por encima de la improvisación". "Estamos hablando de propuestas de iniciativa que tienen un alto calado estructural. Se trata de una propuesta a la altura de miras que esta ciudad merece en relación a las altas temperaturas y al cambio climático que estamos sufriendo. Porque se trata de salud, se trata de prevención y no de llevar a cabo medidas paliativas que son las que desarrolla la señora Carazo en nuestra ciudad", ha zanjado.