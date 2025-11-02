El PSOE de Granada exige a la alcaldesa que "de la cara" y aclare las "grandes incógnitas" de este mandato

GRANADA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha presentado las iniciativas que su grupo llevará al Pleno de octubre, con el objetivo principal de "forzar" a la alcaldesa, Marifrán Carazo, a "dar la cara" y responder a las "grandes incógnitas" de este mandato".

Según ha informado el propio Castillo, a las mociones ya presentadas sobre la "urgencia" de mejorar los cribados del cáncer de mama y la "necesidad de frenar el desmantelamiento" de la educación pública en la capital, por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se sumará una tercera iniciativa "crucial" en defensa de los derechos laborales del sector cultural. En ella, el grupo socialista pondrá de relieve "la importancia de que las administraciones apoyen a los trabajadores de un sector que, en la mayoría de los casos, se encuentra en situación de precariedad".

El concejal del PSOE ha asegurado que intentarán que la alcaldesa "por fin dé respuesta a su resistencia a que el Plan Municipal de Obras sea participado", es decir, que se informe a los vecinos sobre las actuaciones previstas en sus calles, para que cualquier discrepancia pueda abordarse de manera "transparente" y no bajo el modelo de "ordeno y mando" que, según el edil, Carazo ha "impuesto" en los últimos meses, convirtiendo "la confrontación con los vecinos en su seña de identidad".

En este contexto, Castillo ha anunciado que también presentarán una pregunta verbal sobre las medidas implementadas para la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuyas actuaciones, aunque previstas, "nunca se han puesto en marcha". "Le preguntaremos a Carazo si es que no aprendió nada del desastre de la LAC, para que ahora con la ZBE no se repita el mismo patrón", ha advertido el concejal.

Por otro lado, el viceportavoz ha hecho hincapié en que espera que la alcaldesa explique en pleno "qué opina del informe de Icomos respecto a la instalación de las placas fotovoltaicas en la zona del Fargue". Castillo ha calificado el documento como "demoledor", recordando que advierte del "altísimo riesgo de impacto negativo" en el entorno de la Alhambra y el Albaicín, Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Por último, ha subrayado que "es crucial que la alcaldesa se posicione sobre este informe, que exige la paralización del proyecto, y aclare si piensa defender la excelencia de Granada frente a un proyecto que amenaza nuestro patrimonio". "El Pleno de octubre servirá para que Carazo responda y dé la cara, porque Granada merece transparencia y no un gobierno que ignora los avisos de su patrimonio", ha concluido.