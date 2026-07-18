El PSOE de Granada exige a la alcaldesa mecanismos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema VioGén

Archivo - La concejala del PSOE Ana Muñoz en sala de prensa. - PSOE DE GRANADA - Archivo

GRANADA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista Ana Muñoz ha exigido este sábado 18 a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, la "adopción inmediata" de medidas que garanticen el correcto funcionamiento del sistema VioGén y "eviten que una situación como la protagonizada por el subinspector de la Policía Local, ya en prisión para cumplir condena por violencia de género, vuelva a producirse en el Ayuntamiento de Granada".

En este sentido, Muñoz ha afirmado que "el ingreso en prisión del mando policial desmonta definitivamente el relato del Gobierno de Carazo y evidencia el gravísimo error político cometido al mantenerlo en un puesto de máxima responsabilidad, llegando incluso a nombrarlo jefe de Estudios de la Escuela de Policía Local cuando ya existían antecedentes y un procedimiento judicial abierto por violencia machista", según ha concretado la formación en una nota.

Así, la edil socialista ha precisado que el PSOE alertó "reiteradamente" de la gravedad de la situación y solicitó el cese de este responsable, la revisión de los protocolos internos y la convocatoria de los órganos municipales de seguimiento de la violencia de género. "La respuesta del PP fue mirar hacia otro lado, proteger su decisión política y desacreditar a quienes exigíamos responsabilidad", ha lamentado.

Asimismo, ha valorado que su gestión ha provocado un "daño enorme" a la credibilidad del Ayuntamiento y ha enviado un mensaje "profundamente desalentador a las mujeres que confían en las instituciones para protegerlas". Así, la socialista ha reclamado la "puesta en marcha inmediata" de un paquete de medidas que refuerce las garantías institucionales, entre ellas la revisión de todos los protocolos de acceso y permanencia en puestos sensibles, el establecimiento de mecanismos de supervisión para quienes desempeñan funciones relacionadas con el sistema VioGén y la protección de las víctimas, así como la reactivación de la Comisión Municipal contra la Violencia de Género y de los espacios de coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de reforzar la formación especializada en igualdad y violencia de género para toda la plantilla de la Policía Local y de establecer criterios de ejemplaridad y prevención que impidan que personas inmersas en procedimientos por violencia machista puedan asumir responsabilidades públicas de especial relevancia. "Las instituciones no pueden limitarse a reaccionar cuando el daño ya está hecho. Deben prevenir, proteger y actuar con absoluta contundencia. Lo ocurrido en Granada no puede volver a repetirse", ha señalado.

Muñoz ha concluido afirmando que "este caso deja una lección muy clara: cuando se anteponen los intereses políticos a la protección de las víctimas, las consecuencias son devastadoras. La lucha contra la violencia machista exige ejemplaridad, transparencia y tolerancia cero. Eso es precisamente lo que ha faltado durante todo este proceso por parte del Gobierno de Marifrán Carazo".