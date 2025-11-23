El PSOE de Granada exige a Carazo la "apertura inmediata" del Centro de Alta Tolerancia para personas sin hogar

Archivo - Granada.-El PSOE pide al Ayuntamiento "no trasladar los centros de atención para personas sin hogar al Distrito Norte" - PSOE DE GRANADA - Archivo

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Nuria Gutiérrez, ha alzado la voz para exigir al Gobierno local, que preside Marifrán Carazo, la "apertura inmediata" del Centro de Alta Tolerancia para personas sin hogar. Gutiérrez ha calificado la "falta de previsión" del Partido Popular como una clara muestra de la "falta de sensibilidad" y la "nula prioridad" que otorgan a la atención social en la ciudad.

Para la socialista, es "intolerable e injustificable" el anuncio del equipo de gobierno, que solo contempla la apertura de 27 plazas para atender a la población sin hogar durante la temporada invernal, "y lo que es más grave, con una fecha de inicio programada para el próximo 9 de diciembre cuando ya llevaremos semanas con temperaturas extremas", señala en una nota de prensa.

"Estamos ante una demora absolutamente inadmisible. Estamos ya en plena ola de frío en Granada, con temperaturas gélidas que ponen en riesgo la vida de las personas que duermen en la calle, mientras el gobierno de la alcaldesa Carazo mira para otro lado y cierra recuerdo", ha condenado la edil socialista, quien ha incidido en que para el Gobierno del PP este colectivo es "invisible".

La portavoz socialista ha sido particularmente incisiva al contrastar la agilidad política en otras áreas con la parálisis en la atención social y ha destacado que "el Ayuntamiento ha sido rapidísimo en adelantar el encendido de las luces de Navidad, demostrando que cuando quieren ser previsores lo son, lo que ponen de manifiesto lo poco que le importan la personas sin hogar, con las que no tienen ni la misma diligencia ni la misma rapidez de gestión", ha ironizado la concejala.

En este contexto, Gutiérrez ha destacado que la escasez de plazas anunciadas y la demora en la apertura del Centro de Alta Tolerancia son una "evidencia sangrante de que el PP en Granada prioriza la foto y la decoración navideña por encima de la dignidad humana y la vida de sus ciudadanos".

Por ello, la concejala del PSOE ha exigido la rectificación inmediata y la activación de todos los recursos municipales, incluido el Centro de Alta Tolerancia, sin esperar al 9 de diciembre y ampliando las plazas disponibles para garantizar que nadie duerma a la intemperie.