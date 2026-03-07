El PSOE de Granada exige a Carazo la "reposición inmediata" de columpios en las zonas infantiles de la Chana

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz. - PSOE GRANADA

GRANADA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha alzado la voz este sábado ante el estado de deterioro y olvido que sufren las zonas de juego infantiles en el barrio de La Chana. Durante una visita al distrito, Ruz ha recriminado que el equipo de Gobierno de Carazo "ha ignorado sistemáticamente las peticiones de arreglo que el PSOE lleva realizando desde hace casi un año".

Tal y como ha asegurado la formación en una nota, esta inacción ha provocado "que el malestar ciudadano se desborde, trasladándose de forma masiva a las redes sociales y convirtiéndose en el punto central de las quejas en las Juntas Municipales de Distrito", donde las familias exigen "soluciones inmediatas" ante la falta de espacios seguros para sus hijos.

La situación es "especialmente grave en la Plaza 091", un espacio que fue levantado y puesto en marcha durante el anterior mandato socialista "para el disfrute de los vecinos" y que, en casi tres años, ha pasado de ser un referente "a encontrarse sumida en el más absoluto abandono por la gestión de los populares".

Según ha explicado Ruz, "es incomprensible que una infraestructura nueva se encuentre actualmente desatendida, con columpios retirados sin previo aviso y sin un plan de reposición a la vista". La portavoz ha señalado que esta falta de mantenimiento no es un hecho aislado, "sino una política de hechos consumados por parte de Carazo, que prefiere desmantelar elementos de juego antes que invertir en su cuidado diario".

Asimismo, Ruz ha enfatizado en que este patrón de abandono de los barrios es una tónica general del actual Gobierno local, que parece haber dado la espalda a la periferia de la ciudad. La portavoz socialista ha recordado que el PSOE ya recriminó hace meses una situación idéntica en diversas plazas del Zaidín, donde los columpios también fueron desmantelados y nunca repuestos, dejando a los niños sin alternativas de ocio saludable.

Para el Grupo Socialista, "es una falta de sensibilidad absoluta hacia las familias granadinas que se permita el deterioro de estos puntos de encuentro mientras el equipo de gobierno mira hacia otro lado, priorizando una política de escaparate frente a las necesidades reales de los distritos".

Finalmente, Ruz ha exigido a la alcaldesa que abandone la desidia y priorice de una vez la inversión en los barrios, instándola a "reponer de inmediato" los elementos de juego en el Bulevar de la Encina y en la Plaza 091.

En suma, la portavoz ha subrayado que no se puede permitir que los parques infantiles se conviertan en "solares vacíos por la incapacidad de gestión del PP", y ha asegurado que el PSOE seguirá recorriendo cada calle de La Chana "para dar voz a unos vecinos que se sienten ciudadanos de segunda bajo el mandato de Carazo".