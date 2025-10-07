PSOE de Granada exige a la Junta "asumir su responsabilidad" en la captación de vuelos del aeropuerto Federico García

GRANADA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha destacado el "compromiso" del Gobierno de Pedro Sánchez con la modernización del aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, materializado en una inversión superior a 22 millones de euros. En contraste, ha reprochado a la Junta de Andalucía su "falta de voluntad política" para mejorar la conectividad aérea mediante un concurso público, y la ha instado a "asumir su responsabilidad en la captación de vuelos".

Según ha explicado Fernández en una nota, esta inversión se suma a la ya ejecutada y ha permitido incrementar en "un 30% la capacidad operativa de las instalaciones, como quedó demostrada con creces durante la Cumbre de la UE celebrada en Granada, que congregó a mandatarios y delegaciones internacionales y el aeródromo funcionó con total solvencia y eficacia".

"El verdadero bloqueo al impulso que necesita el aeropuerto para su crecimiento sigue estando en la inacción del presidente del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno", ha incidido el socialista que ha explicado que la Junta tiene las competencias en turismo y en promoción. Sin embargo, "no ha puesto en marcha ni una sola medida para captar vuelos o consolidar rutas".

El Gobierno de España "cumple con esta infraestructura y la Junta está desaparecida", ha subrayado, toda vez que ha hecho hincapié en que la Administración autonómica andaluza "no tiene ni presupuesto ni planificación ni estrategia turística para reforzar la conectividad aérea de la provincia".

Así, ha recordado que, hasta la pandemia, el aeropuerto alcanzó su "mayor nivel de conectividad internacional gracias al trabajo conjunto de las Diputaciones socialistas de Granada y de Jaén, que lograron situar la terminal como referente en vuelos con Reino Unido, Italia, Francia o Alemania, además de fortalecer las rutas nacionales".

"Esa estrategia de cooperación y de visión de provincia desapareció con la llegada del PP. Hoy el problema del aeropuerto es la falta de vuelos", ha considerado Fernández, al tiempo que ha recordado que, en febrero de 2023, "el entonces presidente socialista de la Diputación remitió una carta a Moreno para solicitar un concurso público para captar nuevas rutas aéreas, como el que existe en otras comunidades autónomas y no solo no respondió, sino que su partido votó en contra de esta propuesta en el Parlamento andaluz, en la Diputación y en el Ayuntamiento de la capital".

Por el contrario, Fernández ha señalado que la Junta ha mostrado "un apoyo constante a los aeropuertos de Sevilla, Málaga o Jerez, con promociones específicas, campañas turísticas y ayudas directas a la captación de rutas. En cambio, Granada y Jaén siguen siendo las grandes olvidadas de la estrategia turística andaluza.

"Ni los viajes internacionales del presidente de la Junta; de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, o del propio presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, a destinos como China o Bruselas, han servido para atraer un solo vuelo nuevo ni mejorar la conectividad del aeropuerto Federico García Lorca", ha añadido.

Por otro lado, ha lamentado el comportamiento del presidente de la Diputación por "confrontar con la Administración provincial de Jaén al cuestionar el nombre compartido del aeropuerto y su financiación y después pedir una reunión, cuando lo normal hubiera sido lo contrario, primero un encuentro y diálogo siempre". Por último, ha instado a Rodríguez a que "exija a Moreno el mismo trato y el apoyo que la Junta ofrece a otros aeropuertos andaluces en lugar de avalar una política que discrimina a Granada".