El PSOE de Granada exige un plan especial de "desbroce urgente" para evitar el riesgo de incendios

Archivo - El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo. - PSOE DE GRANADA - Archivo

GRANADA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha exigido este domingo al equipo de gobierno de la alcaldesa, Marifrán Carazo, la "puesta en marcha inmediata de un plan especial de desbroce para todo el término municipal". El objetivo de esta medida es hacer frente a los efectos de la vegetación espontánea provocada por las lluvias de este año, que han sido "notablemente más intensas en la capital".

Castillo ha explicado que el exceso de precipitaciones ha multiplicado la maleza en la ciudad. Con la subida de las temperaturas propia de estas fechas, esta vegetación se está secando con rapidez, lo que sitúa a Granada "en una situación de alerta ante el evidente peligro de incendios". En este sentido, el concejal socialista ha pedido que se preste un "especial cuidado y vigilancia" a los cauces de los ríos, pero sobre todo a los solares vacíos y a las zonas ajardinadas de los distintos barrios.

En este contexto, el viceportavoz del PSOE ha puesto el foco en que este es el primer año de vigencia del contrato de la nueva empresa de limpieza encargada de estas tareas. Al respecto, ha advertido de que el Grupo Socialista ya ha detectado los primeros "problemas de comunicación" entre la firma adjudicataria y el propio Ayuntamiento; una "falta de coordinación" que, según Castillo, "puede generar situaciones de verdadero peligro para la seguridad de la ciudad si no se ataja a tiempo".

Por otro lado, el concejal del PSOE ha hecho especial hincapié en la "urgente necesidad de abordar la dignificación de los espacios públicos de Granada", recriminando el estado actual de los parques y los alcorques.

Según Castillo, la capital arrastra una "alarmante sensación" de dejadez que "Granada no merece", especialmente si se tiene en cuenta que la ciudad se encuentra bajo el "marco de los contratos de limpieza y jardines más caros de su historia", un "esfuerzo económico que actualmente no se traduce en un servicio a la altura de las expectativas".

Ante esta situación, el PSOE ha urgido a intervenir "de manera prioritaria" para revertir "esta falta de mantenimiento" y atajar la proliferación de maleza "antes de que la inminente llegada de las altas temperaturas dispare los riesgos en los entornos urbanos y fluviales".

Asimismo, desde el PSOE han querido dejar claro que esta propuesta se realiza desde la responsabilidad y con el único objetivo de proteger a los granadinos. "En ningún caso queremos generar preocupación o alarmismo social; lo que hacemos es ocuparnos y anticiparnos a un problema real que afecta a Granada y al que hay que dar solución ya, antes de que en apenas quince días se instalen de forma definitiva los calores más extremos del verano", ha concluido Castillo.