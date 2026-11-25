Los diputados del grupo provincial socialista en una imagen de archivo. - PSOE GRANADA

GRANADA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación de Granada va a llevar al pleno provincial tres mociones para defender los derechos de las mujeres frente al negacionismo de la violencia machista, garantizar unas pensiones públicas dignas y exigir al Gobierno de la Junta que rectifique los presupuestos autonómicos en la provincia para 2027, "pues reducen en casi 65 millones de euros las inversiones previstas y dejan fuera actuaciones importantes"

En el marco del 25N, Día Internacional de la Violencia machista, el PSOE reclama al gobierno andaluz que garantice los derechos de las mujeres y no los utilice "como moneda de cambio en sus acuerdos con Vox", al tiempo que pide a la Diputación que refuerce su compromiso con las políticas de igualdad, "especialmente en los municipios de menor población", y "blinde los recursos" de prevención, atención y acompañamiento a las víctimas de violencia machista.

La diputada provincial socialista, Mercedes Garzón, ha advertido que negar la violencia de género "tiene consecuencias para las mujeres y pone en riesgo avances que han costado décadas de lucha y compromiso colectivo" y ha exigido que los derechos conquistados "no sean sometidos a intereses partidistas ni a pactos que cuestionan la igualdad".

"La violencia machista existe y negarla deja más desprotegidas a las mujeres. No vamos a permitir ni un paso atrás en igualdad ni un derecho menos", ha incidido.

DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS

La segunda moción pretende la defensa de las pensiones públicas y del poder adquisitivo de los pensionistas. "Un derecho esencial para mantener el Estado del Bienestar, por lo que no puede depender del color político del Gobierno de turno ni quedar sometido a los vaivenes electorales", ha explicado el diputado Manuel Martín.

Así, la iniciativa defiende del PSOE un sistema público, solidario, suficiente y sostenible, que garantice una jubilación digna y rechaza cualquier iniciativa que pretenda debilitarlo o trasladar la responsabilidad de la protección social a los sistemas privados de capitalización.

También reclama al Gobierno de España que garantice la revalorización anual de las pensiones conforme al IPC real y continúe la senda de incremento de las pensiones mínimas y no contributivas hasta alcanzar los objetivos de convergencia previstos para 2027. Asimismo, insta a la Junta a agilizar la tramitación de las pensiones no contributivas y reforzar los complementos autonómicos para las personas con mayores dificultades económicas.

La moción también plantea que la Diputación impulse, junto a los ayuntamientos, un programa provincial de apoyo integral a las personas mayores que contemple medidas contra la soledad no deseada, la pobreza energética y la exclusión social, además de reforzar los puntos de información y asesoramiento para facilitar el acceso a las prestaciones en los municipios menores de 20.000 habitantes.

PRESUPUESTOS DE LA JUNTA PARA GRANADA

La tercera moción critica la pérdida de inversión provincializada que contemplan los presupuestos de la Junta para Granada "y que no responden a las necesidades de desarrollo económico, cohesión territorial y fortalecimiento de nuestros servicios públicos".

"Pedimos que durante la tramitación parlamentaria se modifiquen las partidas destinadas a Granada para revertir la reducción de 65 millones de euros respecto al pasado año y garantizar una financiación acorde con las necesidades y potencialidades de la provincia", ha dicho el diputado provincial Juan Francisco Torregrosa.

La iniciativa exige, además, una programación plurianual y compromisos presupuestarios verificables para las principales infraestructuras pendientes, entre ellas la conexión Fines-Baza de la Autovía del Almanzora y el impulso de la conexión Cúllar-Caravaca; la mejora de carreteras autonómicas como la A-308, A-325, A-402, A-4154 y A-4200; el Hospital de la Alpujarra y los centros de salud comprometidos; la modernización y bioclimatización de los colegios públicos, así como las actuaciones pendientes en abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas y las infraestructuras culturales, judiciales y de transporte.

El PSOE también reclama un programa extraordinario de inversiones para los municipios rurales y las comarcas con dificultades demográficas, económicas y de movilidad, así como un refuerzo de los recursos destinados a la atención primaria, la educación pública, la dependencia, los servicios sociales comunitarios y los Centros Municipales de Información a la Mujer.