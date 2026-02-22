El PSOE de Granada lleva al Pleno una moción para impulsar la coeducación y la prevención de la violencia machista

Archivo - La concejala del PSOE, Ana Muñoz. - PSOE - Archivo

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Granada, con motivo del próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, ha elevado una moción al pleno del mes de marzo para poner de relevancia la coeducación y la prevención de la violencia machista adaptada a los entornos digitales. Bajo el título 'Ahora, más coeducación que nunca', el texto registrado busca "renovar el compromiso institucional frente a los nuevos desafíos sociales y tecnológicos".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, en este contexto, la concejala del PSOE, Ana Muñoz, ha explicado que "el 8M debe seguir siendo una jornada de reivindicación, reflexión y compromiso institucional con la igualdad real y efectiva" y ha advertido que, "defender la igualdad hoy, es defender la democracia frente a discursos reaccionarios y negacionistas que están cuestionado los derechos conquistados y banalizado la violencia machista".

Para Muñoz, la sociedad "ha estado y está profundamente atravesada por las redes sociales, las plataformas digitales y los algoritmos", al tiempo que ha valorado que "estos espacios se han convertido en el escenario principal donde se construyen los referentes, identidades y expectativas, especialmente entre la infancia y la adolescencia".

Al respecto, ha incidido en que estos entornos digitales no son neutros, sino que "han reproducido estereotipos, han amplificado discursos de odio y han normalizado la cosificación de los cuerpos y la desigualdad, por lo que ha considerado imprescindible que la educación se adapte a este cambio de paradigma".

Para materializar y abordar esta problemática, Muñoz ha desgranado los acuerdos concretos que el Grupo Socialista ha propuesto al Pleno a través de esta moción donde solicitan incorporar la coeducación de manera transversal como eje central de las políticas municipales, integrándola de forma específica en el entorno digital y en las redes sociales de todos los programas del Consistorio.

De igual modo, exigen garantizar que las escuelas infantiles municipales y los programas educativos incluyan esta perspectiva coeducativa tanto en sus contenidos como en las metodologías y materiales utilizados. En este sentido, Muñoz ha insistido en que han propuesto impulsar la capacitación obligatoria en igualdad y coeducación digital para la plantilla municipal, además de solicitar que se dote al futuro 4º Plan de Igualdad de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios que han de asegurar que su desarrollo, seguimiento y evaluación sean verdaderamente efectivos.

En esta línea, la edil ha resaltado que la violencia ejercida en Internet ha supuesto una manifestación más de la violencia patriarcal que limita la libertad de las mujeres. Por ello, ha sido tajante al afirmar que "no ha podido ni puede haber igualdad real sin igualdad digital, ni prevención efectiva de la violencia machista sin una apuesta clara por la coeducación adaptada a las nuevas tecnologías, recursos y políticas concretas que una administración local debe asumir y poner en marcha también".

Para concluir, Muñoz ha reiterado el papel esencial que debe jugar la Administración local mediante la gestión de las escuelas infantiles municipales y sus programas educativos, culturales y juveniles y ha concluido instado al equipo de gobierno a la elaboración y aprobación urgente de un 4º Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres.