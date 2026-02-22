El Parque del Alamillo de Sevilla celebra el 28-F con una jornada de naturaleza, historia y compromiso social

Cartel anunciador de las actividades del Parque del Alamillo por el Día de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parque del Alamillo celebrará el Día de Andalucía con una jornada de naturaleza, historia y compromiso social. La jornada contempla el tradicional izado de bandera e interpretación del himno andaluz, así como un programa especial de actividades. El Parque Metropolitano del Alamillo conmemorará con una programación especial el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, una de las fechas principales en el calendario del parque.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, como gestora del parque, ha elaborado una agenda de actividades diseñada para el disfrute de todas las familias andaluzas y que ha dado a conocer en una nota.

La jornada comenzará a las 10,30 horas con una ruta botánica a pie que partirá de la Puerta de Sevilla. Durante el recorrido, los asistentes podrán descubrir las 36 especies vegetales que habitan el parque y comprender su papel vital en el ecosistema local.

Tras la caminata, a las 12,00 horas, se iniciará una visita en tren neumático. Debido a los efectos del reciente temporal, la organización ha diseñado un itinerario excepcional que permitirá visitar una parte del vivero -normalmente restringido- junto a un recorrido panorámico por el resto del parque.

La consejería ha indicado que estas actividades requerirán inscripción en reservasactividadesalamillo@gmail.com antes del próximo viernes 27, a las 12,00 horas. Quienes reserven la ruta botánica tendrán plaza asegurada en el tren, hasta agotar aforo.

El momento institucional y principal llegará a las 12,00 horas, con la izada de la bandera de Andalucía bajo los acordes del himno autonómico. A partir de ese instante, el parque se llenará de creatividad con diversas propuestas.

En la oferta lúdica de esta jornada dominical se han incluido los talleres infantiles de libre acceso 'Pinta tu maceta' y 'Haz tus castañuelas reciclando material', así como otro de alfarería en la que los niños podrán moldear en torno y decorar piezas artesanales.

A las 12,30 horas, niños de entre 6 y 12 años podrán viajar al pasado con el taller de arqueología titulado Andalucía en su historia, de dos horas de duración. Para participar será necesaria reserva previa vía email, indicando nombres, apellidos, edades y teléfonos de quienes van a asistir.

El compromiso social tendrá su espacio con el 'Mercadillo de los Clicks de Play Market' donde, además de exponer piezas y complementos de los juguetes en miniatura, se recogerán alimentos no perecederos donados por los usuarios para personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, entidades colaboradoras del Parque como el Club de Remo San Jerónimo y el Centro Náutico Alamillo estarán presentes con puntos informativos. Allí darán a conocer sus actividades deportivas en sus instalaciones cedidas por el parque, en el entorno del Guadalquivir.

Todas las actividades programadas para este día especial serán gratuitas, a excepción de la tura botánica, el recorrido en tren y el taller de arqueología, el resto de la oferta será de libre acceso hasta completar aforo por orden de llegada.

Por otra parte, Astronomía Sevilla también se sumará el sábado a la conmemoración del Día de Andalucía con una edición especial de su ciclo El cielo del mes. Con tal motivo, el Alamillo "se convertirá en el epicentro de la divulgación científica y el humanismo con una jornada que invita a los ciudadanos a mirar al cielo y a reflexionar sobre las leyes que rigen el universo", ha apostillado la Junta.

Este evento comenzará a las 12,00 horas, en el Cortijo del parque, y contará con dos intervenciones de alto valor divulgativo, conducidas por Adrián Ayala y José Luis Pro, quienes actuarán como maestros de ceremonia de esta celebración del conocimiento.

La jornada la iniciará Adrián Ayala, quien presentará un resumen detallado de las efemérides astronómicas más relevantes del mes de marzo, permitiendo a los asistentes conocer los fenómenos celestes, conjunciones y eventos espaciales que podrán observarse en el firmamento durante las próximas semanas.

El plato fuerte de la mañana llegará con la conferencia del profesor universitario José Luis Pro, titulada 'El problema de los Tres Cuerpos. Desde Newton a Liu Cixin'. La charla abordará uno de los desafíos más apasionantes de la física. Desde que Isaac Newton formulara la teoría de la gravitación en el siglo XVII, la ciencia pudo explicar con exactitud el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Sin embargo, el escenario cambia drásticamente cuando entra en juego un tercer elemento.