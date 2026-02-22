Los Toruños (Cádiz) celebra el Día de Andalucía con un gran encuentro de cultura, artesanía y naturaleza

Los Toruños celebrando el Día de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida (Cádiz) se ha sumado a las celebraciones del Día de Andalucía con una completa agenda de actividades que ponen en valor la identidad de nuestra tierra.

Bajo la organización de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, como gestora de este espacio natural público, el parque invita a la ciudadanía a un encuentro gratuito que fusiona cultura, tradición y respeto al medio ambiente para el 28 febrero, según ha informado la Junta en una nota.

Desde las 11,00 hasta las 15,00 horas, la Casa de los Toruños será el epicentro de la celebración. Entre las actividades principales destaca la Muestra de Artesanías Andaluzas, un mercadillo que "no solo permitirá adquirir productos locales, sino que contará con demostraciones en vivo, donde los maestros artesanos compartirán los secretos de sus oficios con los visitantes y darán a probar sus productos, una oportunidad para saborear la calidad de la gastronomía de nuestra región en un entorno natural privilegiado".

Este mercadillo se abrirá a las 10,30 horas y permanecerá instalado en la fachada de la entrada principal del parque, por Valdelagrana, hasta 14,30 horas. Participarán en el mismo Artelana, artesanía en lana cardada y peinada, de El Puerto de Santa María; Kri Eco-sostenible; Artimar, de arte ecosostenible de San Fernando; Bárbara, tapices de Puerto Real; aceites Sierra de Cádiz, de Olvera; miel Doña Ana, de Sanlúcar de Barrameda; La Alquería de Pruna, con vinos de Pruna; Puerto Carrillo, con quesos de Benaocaz y Salinas de Cádiz, con sal, de Puerto Real.

También se prevén catas de productos artesanos, entre otros de sales, que podrán catarse entre las 11,00 y las 12,30 horas, en la zona del mercadillo y previa inscripción en el enlace: https://goo.su/A963q. Entre las 12,30 y las 13,30 horas, los usuarios podrán probar los quesos en el puesto de Puerto Carillo y, de 13,00 y 14,00 horas, degustar vinos en el expositor de la Alquería de Pruna.

A las 11,30 horas comenzarán los espectáculos de baile flamenco con la actuación de la academia Rocío Campos, de Puerto Real, a la que seguirán, a las 12.00 horas, los bailes de la Escuela Diana Andrades de El Puerto de Santa María. El teatro andaluz también formará parte de la programación de este Día de Andalucía con la interpretación de la obra lorquiana 'La Casa de Bernalda Alba', por la compañía teagral TT Dioniso, de Jerez.

Será en el salón de actos de la Casa de Los Toruños, a las 13,00 horas y está recomendada para mayores de 14 años. Quienes deseen conectar con el paisaje del parque, podrán participar en la ruta guiada a pie "Puesta de solo por los Toruños la Algaida", recorrido que durará hasta las 20:30 horas y que, además permitirá a los asistentes conocer los valores ambientales de la marisma y el pinar, guiados por expertos en el ecosistema de la Bahía. Para esta actividad será necesario realizar una reserva en el teléfono 607781916.